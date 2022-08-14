Генерал Кривонос закликав готуватися до тривалої війни

Генерал ЗСУ, перший заступник командувача ССО у 2016-2019 роках Сергій Кривонос закликав готуватися до тривалої війни.

Про це він розповів 24 каналу, передає NNS.

Сергій Кривонос наголосив, що слова глави військової розвідки Великої Британії генерала-лейтенанта Джимі Хокенхалла про затяжну війну в Україні є цілком вірними.

“Британці як військові стратеги мають чудовий досвід і вони завжди кажуть правду, а не намагаються комусь сподобатися”, зауважив Кривонос.

Генерал ЗСУ вчергове підкреслив, що потрібно готуватися до затяжної війни і готуватися не лише Збройним Силам, а й всій державі.

“В першу чергу, це підготовка державної економіки до цієї війни, підготовка інфраструктури та підготовка навчених людських ресурсів (військових) для поповнення втрат на фронті. Без цього неможливе продовження війни”, пояснив Кривонос.

За його словами, росіяни мають більший запас стратегічний, що стосується і нафти, і пального, і техніки, і оборонні підприємства, які цілодобово випускають продукцію. Водночас в Україні останнє поки проблематично.

Генерал Кривонос відповів, що нам треба чесно сказати, що ні про який “злам хребта російської армії” поки мова не йде.

“Попереду ще багато безсонних ночей, багато боїв, багато втрат, але якщо все правильно підготуватися, реалізувати все і об’єднатися, а також не брехати власному народу, як роблять це деякі керівники ОП, тоді в нас величезний шанс перемогти в цій війні”, заявив Кривонос.

На його думку, не треба затягнути цю війну в нікуди і залишити на рівні перемовин, як “заморожений конфлікт”, адже в нас ще є великий шанс на цю перемогу. Але для цього треба зробити вищеперераховані речі.

На питання, чи змінила Україна стратегію війни, Кривонос відповів, що поки українська армія не змінила стратегію війни, лише певні способи ведення бойових дій, отримавши західну техніку.

“Але поки що глобально говорити про те, що ми щось змінили, не можна. Для цього нам потрібні навчені та мотивовані люди в окопах, багато артилерії, боєприпаси та інша зброя, і потужна ППО, яка б таки закрила повітряний простір над Україною”, підсумував він.

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