Комбат Петро Кузик розповів про реальну ситуацію на фронтах України, нагадавши, що не варто недооцінювати ворога.

Командир батальйону “Свобода” у складі 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України, майор Петро Кузик, відкрито заявив, що ситуація на фронтах не така райдужна, як можна зробити висновок із думок, озвучених військовими експертами.

Свою думку комбат Кузик висловив на YouTube в ефірі телеканалу “Апостроф TV”, передає NNS.

“Поки що ми можемо припускати, що буде, коли ми підемо в наступ, але поки що ми лише накопичуємо обладнання та боєкомплект для наступальних дій. Ми персонально на довіреній нам ділянці, яку ми захищаємо, можемо контратакувати, просунутися на 1 км вперед. Далі ми цього робити не можемо, бо ні праворуч, ні ліворуч сусіди не йдуть уперед: нічим і немає мотивації. Я говорю, як є”, сказав він.

Петро Кузик перерахував, що необхідно ЗСУ для повномасштабного контрнаступу.

“Щоб повномасштабно наступати, для цього потрібні ударні об’єднання, високомотивовані об’єднання, насичені необхідним обладнанням, засобами, технікою, підтримкою, резервами, бо інакше будуть незворотні втрати. Це потрібно розуміти. Коли ми до цього дійдемо, найщасливішою людиною в Україні буду я. Дай Боже, щоб застати цей момент і щоб ми рухалися вперед і звільняли наші землі”, сказав він.

За його спостереженнями, російські окупаційні війська досі мають значну перевагу в артилерії.

“Поки що у нас велика проблема. З перевагою росіян в артилерії це все не вирішується. Так, HIMARS – класна штука, але їх критично мало. Вони класно працюють: випалюють все, що знаходять, але їх критично мало”, сказав Петро Кузик.

На його думку, нині вкрай важливо говорити про війну правду, а не применшувати можливості ворога.

“Не можна створювати ілюзію перемоги в тих містах, де ще є мир і спокій завдяки великій жертовності тих, хто тримає лінію оборони. Треба бути тверезими, говорити, що тут і ось тут у нас є проблеми, а тут і ось тут – успіхи. А успіхи беззаперечно є. От позавчора окупанти штурмували наші ділянки… Авіабомбами “поновили” наші передові рубежі, заскочили в наші окопи… До вечора ми їх вибивали. Нарахували потім, що поклали десь близько ворожої роти. Точних даних поки не маємо. На жаль, під час операції загинули і п’ятеро наших Героїв, понад десяток – поранені. Легко поранені виходити з позицій відмовляються. Просто тому, що немає кому їх замінити”, зазначив комбат у коментарі “Обезревателю”.

Він також наголосив, що наразі вкрай важливо концентруватися на системній роботі і не підміняти її “шапкозакидальницькими” переконаннями, що у росії не буде шансів встояти перед наступом українського війська.

“Звісно, що не буде (шансів. – ред.). Але зараз краще запитати у себе, що зробити для того, щоб забезпечити піхоту, яка в окопах стримує ворожу навалу, як прикрити її артилерією; що зробити для того, щоб танкіст не боявся виїжджати і працювати, щоб був прикритий; що зробити для того, щоб піхотно-штурмові загони прикривали не два міномети, а хоча б кілька. Ось ці проблеми треба розв’язати зараз!”, наголосив Кузик.

Фото: Цензор. Нет