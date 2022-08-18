Фонд імені Шептицького допомагає українцям – як подати заявку, щоб отримати гроші

В Україні розпочав роботу Фонд імені блаженного священномученика Климентія Шептицького, створений за спільною ініціативою урядів України та Польщі.

Як передає NNS, про це повідомила віцепрем’єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

«Місія Фонду в Україні – допомогти жінкам, які перебували в російському полоні, та дітям, які втратили батьків під час війни. Польський уряд виділив Фонду 8 млн злотих (близько 64 млн грн)», зазначила вона.

Хто отримає гроші

Грошову допомогу можуть отримати:

діти до 18 років, які внаслідок воєнних дій втратили обох батьків чи одного з них, якщо він був єдиним опікуном дитини;

жінки, звільнені з російського полону.

Який розмір виплат

Розмір виплат складатиме:

для дітей-сиріт війни — сума, еквівалентна 720 злотих (близько 5750 гривень);

для жінок, звільнених із полону — сума, еквівалентна максимум 10000 злотих (біля 79950 гривень).

Допомога для жінок, звільнених із полону здійснюватиметься одноразово. Допомога дітям-сиротам надаватиметься щомісячно протягом тривання проєкту (до кінця грудня 2022 року).

Надання грошової допомоги відбуватиметься в гривнях виключно на банківський рахунок заявника/одержувача.

Як отримати допомогу

Для отримання допомоги необхідно подати заявку за цим посиланням.

Заявки на надання допомоги приймаються постійно до 30 листопада 2022 року або до моменту вичерпання коштів, призначених на виплати, якщо це відбудеться раніше.

Умовою отримання допомоги є надання всіх банківських даних для переказу. У разі нормального функціонування банківської системи переказ, як правило, повинен бути здійснений не пізніше ніж протягом 10 банківських днів.

Програма підтримки фінансується коштом держбюджету Республіки Польща.

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