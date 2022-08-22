Фейки про нові сигнали повітряної тривоги – що варто знати українцям

Про які фейки щодо оновлених сигналів повітряних тривог варто знати українцм – Центр протидії дезінформації оприлюднив перелік неправдивої інформації, передає NNS.

Фейк №1. Звук церковних дзвонів, гудок потягу, набат – немає таких сигналів!

Правда: Наприкінці березня Вінницька міськрада одна з перших затвердила нові звуки повітряної тривоги в разі виникнення хімічної та радіаційної небезпеки, а також оповіщення про початок евакуації.

З текстом рішення можна ознайомитися на сайті міськради.

Фейк №2. Нові звуки повітряних тривог незаконні.

Правда: Постанова Кабінету міністрів №733 від 27.09.2017 затверджує положення про організацію оповіщення. Згідно із документом, саме органи місцевого самоврядування самостійно затверджують порядок оповіщення і мають право самостійно обирати сигнали.

Фейк №3. Почув звук потягу біля вокзалу – біжи в укриття.

Правда: Звук відповідної тривоги лунатиме із системи оповіщення, і триватиме щонайменше 30 секунд. Водночас диктор говоритиме: Увага всім! і повідомляє про порядок дій під час небезпеки.

В свою чергу пресслужба ДНСН надала роз’яснення щодо сигналів оповіщення (інформування) населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій.

“Відповідно до пункту 19 Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 р. № 733, визначено такий порядок передачі сигналів оповіщення населення: Для привернення уваги, перед доведенням інформації до населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації, передається попереджувальний сигнал “Увага всім”, а саме: уривчасте звучання електросирен, часті гудки транспорту, зокрема у запису мережами радіомовлення та через вуличні гучномовні пристрої. Тривалість звучання попереджувального сигналу становить три – п’ять хвилин. Після попереджувального сигналу здійснюється трансляція телерадіомережами відповідних повідомлень про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації із супроводженням інформації жестовою мовою та/або субтитруванням, якщо вона є голосовою, і аудіокоментуванням, якщо вона є візуальною”, повідомили у службі.

Набат, дзвін, гудок: в Україні оновили сигнали тривоги – як розпізнати