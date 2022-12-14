Російський бронежилет ЖЗЛ-74 більше нагадує середньовічну кольчугу, ніж сучасне екіпірування. Він може захистити тільки від холодної зброї на кшталт удару ножем або шилом.

Такий музейний експонат знайшли українські воїни 59 окремої мотопіхотної бригади ім. Якова Гандзюка при звільненні сіл Миколаївської області.

Про це повідомляє пресслужба бригади у фейсбуці, передає НСН.

Під час визволення Миколаївської області бійці знайшли бронежилет 1974 року. Його виявили в одному із захоплених окупантами будинків. Він там лежав разом з іншими захопленими речами.

ЖЗЛ-74 — це бронежилет, який був розроблений для заміни старішого ЖТ-71М. В основі лежить схема з невеликих плоских кіл діаметром 50 мм і товщиною 2 мм. Їх розташовують у два ряди.

Такий бронежилет здатний захищати тільки від холодної зброї — удару ножем, заточкою, шилом та спицею. Серед додаткових характеристик увага акцентується на значному ослабленні від удару камінням, сокирою, ломом та іншої ударної або ударно-дробної дії завдяки жорсткості всієї конструкції та її частин.

Військові відправили зразок бронежилета до колекції Національного музею історії України.

“Морально застаріла зброя та погане забезпечення ворога допомагають нашим захисникам знищити якнайбільше окупантів, наближаючи довгоочікувану перемогу!”, написали в бригаді.

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