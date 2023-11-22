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Що робити, якщо дитині наснився кошмар або вона кричить уві сні

Журналіст
Що робити, якщо дитині наснився кошмар або вона кричить уві сні
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Психолог дала поради, як діяти, коли дитині наснився кошмар або вона кричить уві сні.

Про це НСН пише з посиланням на допис Мінсоцполітики.

Що робити якщо дитині наснився кошмар – рекомендації дитячої психологині Світлани Ройз

Під час сну, коли дитина із заплющеними очима – не потрібно торкатись її чи обіймати (якщо дитині сниться, що хтось її переслідує чи вона намагається вивільниться із небезпечного простору – це може призвести до неочікуваної реакції). Сядьте поруч, назвіть дитину по імені. Скажіть: «Ти спиш. Тобі наснився страшний сон. Це сон. Я твоя мама. Я з тобою. Ти зараз прокинешся і я тебе обійму. Ми в безпеці».

Що робити, якщо дитині наснився кошмар або вона кричить уві сні1

Коли дитина розплющила очі – звертайтесь по імені: «Подивись на мене. Ти мене бачиш? Кивни. Яке твоє ім’я? А як мене звати? А твою кішку/собаку? Тобі наснився страшний сон. Зараз ти прокинувся/лась. Все добре. Ми в безпеці. Стисни мою руку сильно-сильно. Можна тебе обійняти? Я з тобою».

Обіймайте, трохи гойдайте, можете тихесенько співати колискову.

Потрібно, щоб дитина сама змогла зробити дію: «Давай всі страшні сни відженемо. Давай ми плескатимемо в долоні і сон піде в країну снів, а ми залишимося в реальності».

Закріпіть словами: «Ти впорався/лась, ти молодець, ти все подолав/ла».

Що робити, якщо дитині наснився кошмар або вона кричить уві сні2

Якщо дитина сама не розповідає, що наснилося – не провокуйте. Якщо розповідає, скажіть: «Це був страшний сон. Це відбувалося уві сні. Все минуло. Ти в безпеці».

Якщо дитина розповідає про ворогів, що не міг/могла вибратися – можна уявити, що вибралися. Потрібно завершити процес.

Кожного разу, коли минає тривога/небезпека, дуже важливо сказати, що все закінчилося, щоб не повертатися до початку подій і не проживати їх знову у снах чи думках.

В спокійний час разом з дітьми можна співати улюблену пісню і домовитись, що ця пісня буде вашим паролем-нагадуванням про безпеку. Її можна співати, коли у дитини температура, істерика чи проблеми зі сном.

Про що свідчать страшні сни у дітей

У МОЗ пояснили, чому дитині сняться кошмари.

Якщо дитині сниться страшний сон, це може свідчити про те, що вона втомилася, перезбудилася чи захворіла.

Також нічні жахіття можуть стати ознакою психологічної травми у дитини.

За даними МОЗ, більшості дітей періодично сняться кошмари.

Але коли жахіття трапляються часто, заважають дитині виспатися та впливають на її самопочуття вдень, слід звернутися до сімейного лікаря або психолога.

Читайте ще: Як дитині підтримати друзів, які втратили близьких – поради МОЗ

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