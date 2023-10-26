5 /5
Based on 5 ratings

Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
CуспільствоSocЗдоров`я

9 порад від психолога: як перестати боятися і не зійти з глузду, коли навколо війна

як перестати боятися
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олександр Білоус поділився фаховими рекомендаціями, як перестати боятися і не зійти з глузду, коли навколо війна. Пише Укрінформ, передає НСН.

9 порад від психолога: як перестати боятися і не зійти з глузду, коли навколо війна

Намагайтеся залишатися у функціональному стані, щоби бути здатними елементарно працювати і жити

Для цього важливою є організація постійних ритуалів побуту – вечірній перегляд фільму, читання книжки, прогулянка з собакою. Це – елементи нормального життя.

Ніхто не каже, що треба примушувати себе до позитивних емоцій – весь час посміхатися чи намагатися бути оптимістичним, коли це здається неможливим. Повномасштабна війна загострила у багатьох синдром відкладеного життя, але життя – воно тут і зараз, тож, за можливості, його треба проживати зараз, – говорить психолог.

Не дозволяйте страху керувати вами

Скажіть собі: мені зараз ніколи боятися, у мене купа справ, відволікайте себе повсякденними клопотами від думок-страшилок. Страх забирає людину в полон, і коли ти нічим, окрім страху, не зайнятий, треба щось робити, тут найгірша штука – це бездіяльність. Треба повертатися до власних страхів обличчям, бо якщо їх уникати, то у джерела страху буде більше сил, аніж у тебе.

Головне – не забувати про те, що хтось воює за тебе, а не піддаватися відчуттю провини

Формування провини в людях (яке спостерігається зараз у соцмережах) – це схоже на те, що в радянський період називали терміном «врєдітєльство», адже почуття провини не дає жодного позитиву.

«Не знаю, з якою метою дехто це пише, але робить це точно не з окопу. А людина, яка це читає – яка, хоча й не служить, але ж працює десь на підприємстві, яке можливо є частиною критичної інфраструктури, чи є підприємцем – і донатить на ЗСУ чи комусь конкретно допомагає. То навіщо формувати в ній докори сумління, вкорінювати думку, що ти винен апріорі?» – впевнений психолог Олександр Білоус.

be35e8db578eb7ba

Дотримуйтесь інформаційної гігієни

Ворожа пропаганда використовує те, на що зараз відгукуються – безперспективність, затягненість процесу, зневіра. На фейки клюють різні, й навіть дуже розумні, люди, які не звикли працювати в інформаційному полі. Користуйтеся тільки перевіреними каналами інформації.

Не втягуйтесь у фейсбучні срачі

Фейсбучні срачі – це перенаправлення енергії й ресурсу, це – форма реагування, але це ж не справжня інформаційна війна, ви лаєтеся одне з одним. Мета організаторів досягнена – українці чубляться між собою.

До того ж, коли ви маєте конфлікт «офлайн», у вас є модуляції голосу, розмахування руками, міміка – ви повноцінно проживаєте емоцію гніву. А онлайн – сваритеся лиш емоційно, перенавантажуєте серцево-судинну систему, накопичуєте гормон кортизол і не скидаєте його через фізичне навантаження. Як результат – матимете безсоння і тиск.

smeh

Практикуйте сміхове відреагування негативних емоцій

Потенціал комічного реагування – в Україні дуже класний. У нас немає стільки сил, щоб плакати над усіма жахами, немає сліз оплакати всі некрологи, але ми можемо хоча б сміятися над Дегтярівським мостом, який «втомився і впав». Сміх – це емоція, яка залишається: відсміялися над чимось, а посмішка – залишилася, – радить психолог.

Комунікуйте, більше спілкуйтеся «офлайн»

Втрата навичок комунікації – це велика проблема сьогодні. Спочатку через ковід, тепер через повномасштабну війну ми втратили повсякденні зустрічі в робочих колективах, бачимось іноді десь. Особливо страждають самотні люди – хтось стає грубим, хтось втрачає психічне здоров’я. Людина – соціальна істота, спілкування з іншими дуже позитивно впливає на наш психологічний стан.

2004b

Намагайтеся слухати опонента та ставити уточнюючі запитання, щоб уникнути зайвих конфліктів

Це бич нашого часу, коли люди сваряться з напівоберту, не з’ясувавши чітко позицій опонента. У нас відсутня навичка уточнення. Відтак, коли ваш співрозмовник говорить щось, що у нас викликає реакцію заперечення, гніву, бажання перервати бесіду, – знайдіть у собі сили дослухати і поставити уточнююче запитання. І в половині випадків з’ясується, що немає причини для конфлікту! Є просто різні способи опису, різні нюанси одного й того ж бачення.

 Людині хочеться світла, і людина має на це право

Прогулянка з собачкою, нюхання квітів, ранкова пробіжка чи відвідування театру – це важливий елемент повноцінного функціонування людини, як і елементи нормальної діяльності установ та інституцій, і зрештою – усіх сфер нашого життя. Тому не треба соромитися сходити в театр на якусь комедію чи прогулятися осіннім парком. Людина має право на промінчик світла й надії!

Раніше ми писали: «Чому ти досі не на фронті?»: військовий психолог пояснив, як відповісти на це питання

Корисні посилання дивіться нижче

НСН у телеграм

Схожі публікації

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×