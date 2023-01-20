WP: директор ЦРУ таємно відвідав Київ. Що відомо

Директор ЦРУ Вільям Бернс минулого тижня таємно приїжджав до Києва, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела, знайомі з цим візитом, передає НСН.

Бернс поінформував президента Зеленського про дані США щодо можливих планів росії у війні найближчими тижнями та місяцями.

За даними джерел видання, під час зустрічі Зеленський і високопоставлені представники української розвідки обмірковували, як довго Україна може розраховувати на допомогу США та Заходу після «захоплення» Палати представників республіканцями.

Бернс наголосив на «гостроті моменту» на полі бою та визнав, що в якийсь момент допомогу буде важче отримати, розповіли знайомі з зустріччю люди.

«Зеленський і його помічники залишили зустріч минулого тижня із враженням, що підтримка Києва з боку адміністрації Байдена залишається сильною, а екстрене фінансування України в розмірі 45 мільярдів доларів, ухвалене Конгресом у грудні, триватиме принаймні до липня або серпня», повідомляє Washington Post.

За словами джерел, Київ тепер менш впевнений щодо перспектив ухвалення Конгресом ще одного багатомільярдного пакету додаткової допомоги, як це було минулої весни.

Перед цим директор ЦРУ приїжджав у Київ на початку жовтня та 15 листопада. В обох випадках — для зустрічі із президентом Зеленським та іншими українськими посадовцями. Також Бернс відвідував Київ у січні 2022-го, коли із Зеленським та розвідкою обговорював загрозу російського вторгнення.

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