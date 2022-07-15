Військовий експерт Олег Жданов назвав два мости, які потрібно зруйнувати, щоб знищити логістику окупантів.

Російські окупанти підживлюють угруповування своїх військ на Півдні України через Антонівський міст у Херсоні. Крім того, вище за течією Дніпра є ще й залізничний міст, який також використовують у цих цілях.

Жданов переконаний, що ці мости потрібно зруйнувати, аби припинити підживлення ворожих військ перед тим, як ЗСУ розпочнуть звільняти Херсон.

Про це він розповів 24 каналу, передає NNS.

Також експерт зауважив, що більше ніж впевнений – якщо не зробити цього, росіяни все одно не залишать ці мости цілими, коли відступатимуть через них.

За словами Жданова, у Херсоні були помічені колони машин, які везли залізобетонні ковпаки для довготривалих вогневих точок (ДОТів).

Крім того, раніше росіяни завозили у тамтешні ліси кругляк. Це вказує на те, що загарбники наразі не збираються тікати, а будуть окопуватися та обороняти тимчасово окуповану територію дуже ретельно.

Саме тому він вважає, що Антонівський та залізничний міст у Херсоні потрібно знищити якомога швидше.

Зробити це, за його словами, не так складно. До прикладу, усі 3 мости у Лисичанську були зруйновані лише артилерією. А якщо у Херсоні застосувати такі потужні засоби як HIMARS, то одним залпом можна знести обидва мости.

Коли це буде зроблено, можна буде завдавати вогневого ураження, адже окупанти не матимуть змоги поповнювати втрати.

“Тоді ми методично та планомірно можемо знищувати їх при найменших втратах з боку наших військових”, пояснив Жданов.

До слова, військовий експерт згадав і про Кримський міст, зауваживши, що українська сторона вже здобула відповідну документацію щодо нього та знає його слабкі сторони.

Відтак, за словами Жданова, щойно у нас з’являться оперативно-тактичні ракети, потрібно буде вирішувати, що з ним робити. Якщо мова не йтиме про руйнування прольотів мосту, то потрібно принаймні пошкодити їх, аби унеможливити прохід транспорту.

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