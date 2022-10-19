Державне агентство лісових ресурсів запустило інтернет-магазин ДроваЄ, де кожен українець у декілька кліків може придбати собі чи своїм рідним дрова на зиму з доставкою додому.

Як передає NNS, про це повідомляє пресслужба Держлісагентства.

Лісгоспи вже приймають онлайн замовлення від українців.

Щоб купити дрова потрібно:

Зайти на ресурс ДроваЄ та авторизуватися через електронний цифровий підпис або банк, яким користуєтеся;

Вказати адресу доставки дров. Система автоматично підтягне найближчі до вас лісгоспи та продукцію, яку можна замовити. Кожен постачальник буде пропонувати той асортимент, який є в наявності;

Визначитися із видом та обсягом деревини, обрати функцію з доставкою чи без;

Оплатити замовлення або чекати на дзвінок оператора для розв’язання питань з логістикою.

На одну фізичну особу встановлено ліміт на покупку 15 кубометрів дров на опалювальний сезон. Тому для уникнення зловживань і гуртових закупівель в магазині діє система авторизації користувачів.

«Заготівля дров для українців триває. Вже реалізовано 2 млн 439 тис. кубометрів деревини. На складах наразі знаходиться близько 187 тис. кубічних метрів. Загалом до кінця року лісгоспи Держлісагентства планують реалізувати 1,1 млн кубічних метрів дров», зазначив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

Міністр нагадав, що для забезпечення паливними дровами найбільш вразливих категорій громадян на прифронтових територіях Уряд розподілив серед обласних військових адміністрацій 563 мільйони гривень. Вони підуть на закупівлю та доставку дров для населення Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей.

Також Руслан Стрілець відзначив, що під «сокиру» українські ліси ніхто не пускає. Додаткова заготівля дров у 2022 році здійснюється коштом невикористаного ліміту заготівлі деревини за минулі роки.

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