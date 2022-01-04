Довгі вихідні на Різдво: скільки будемо відпочивати

На українців чекають довгі вихідні на Різдво. Загалом у січні 2022 року дванадцять вихідних днів.

Християни східного обряду святкують Різдво 7 січня. Цього року свято припадає на п’ятницю, а значить українців чекають вихідні з 7 по 9 січня.

Цього місяця святкові дні випали так, що переносити вихідні та оголошувати робочі суботи не знадобиться, інформує NNS.

Відповідно до рекомендацій Кабміну, для тих, у кого встановлено звичайний п’ятиденний робочий тиждень, 4−6 січня будуть робочими днями.

Вихідні на Різдво

6 січня, четвер – робочий день може бути скорочений на одну годину.

7 січня, п’ятниця – Різдво – вихідний.

8 січня, субота – вихідний.

9 січня, неділя – вихідний.

10−14 січня – робочі дні.

Список святкових днів у 2022 році, які є вихідними в Україні

Цього року українці працюватимуть 249 днів із 365. 116 днів будуть вихідними, у тому числі 105 щотижневих та 11 свят:

1 січня – Новий рік

7 січня – Різдво Христове

8 березня – Міжнародний жіночий день

24 квітня – Великдень

1 травня – День праці

9 травня – День перемоги у Другій світовій війні

12 червня – Трійця

28 червня – День Конституції України

24 серпня – День Незалежності України

14 жовтня – День захисника та захисниці України

25 грудня – Різдво Христове за Григоріанським календарем.

Перенесення робочих днів та вихідних

Згідно з постановою Кабміну, окрім довгих вихідних на Новий рік та Різдво, українці отримають ще два тривалі святкові періоди по 4 дні.

Вихідні до Міжнародного жіночого дня триватимуть з 5 по 8 березня. При цьому понеділок 7 березня доведеться відпрацювати у суботу 12 березня.

На День Конституції вихідними будуть 25-28 червня. Робочий понеділок 27 червня переноситься на суботу 2 липня.

У випадку, коли свята співпадають із щотижневими вихідними, неробочим буде наступний за святом понеділок. У 2022 такі дні:

субота 1 січня, Новий рік – вихідний переноситься на 3 січня;

неділя 24 квітня, Великдень – вихідний переноситься на 25 квітня;

неділя 1 травня, День праці – вихідний переноситься на 2 травня;

неділя 13 червня, Трійця – вихідний переноситься на 13 червня;

неділя 25 грудня, Різдво – вихідний переноситься на 26 грудня.

Вихідні і святкові дні у 2022 році: майже третина року без роботи

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