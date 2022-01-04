Довгі вихідні на Різдво: скільки будемо відпочивати

На українців чекають довгі вихідні на Різдво. Загалом у січні 2022 року дванадцять вихідних днів.
Християни східного обряду святкують Різдво 7 січня. Цього року свято припадає на п’ятницю, а значить українців чекають вихідні з 7 по 9 січня.
Цього місяця святкові дні випали так, що переносити вихідні та оголошувати робочі суботи не знадобиться, інформує NNS.
Відповідно до рекомендацій Кабміну, для тих, у кого встановлено звичайний п’ятиденний робочий тиждень, 4−6 січня будуть робочими днями.
Вихідні на Різдво
- 6 січня, четвер – робочий день може бути скорочений на одну годину.
- 7 січня, п’ятниця – Різдво – вихідний.
- 8 січня, субота – вихідний.
- 9 січня, неділя – вихідний.
- 10−14 січня – робочі дні.
Список святкових днів у 2022 році, які є вихідними в Україні
Цього року українці працюватимуть 249 днів із 365. 116 днів будуть вихідними, у тому числі 105 щотижневих та 11 свят:
- 1 січня – Новий рік
- 7 січня – Різдво Христове
- 8 березня – Міжнародний жіночий день
- 24 квітня – Великдень
- 1 травня – День праці
- 9 травня – День перемоги у Другій світовій війні
- 12 червня – Трійця
- 28 червня – День Конституції України
- 24 серпня – День Незалежності України
- 14 жовтня – День захисника та захисниці України
- 25 грудня – Різдво Христове за Григоріанським календарем.
Перенесення робочих днів та вихідних
Згідно з постановою Кабміну, окрім довгих вихідних на Новий рік та Різдво, українці отримають ще два тривалі святкові періоди по 4 дні.
Вихідні до Міжнародного жіночого дня триватимуть з 5 по 8 березня. При цьому понеділок 7 березня доведеться відпрацювати у суботу 12 березня.
На День Конституції вихідними будуть 25-28 червня. Робочий понеділок 27 червня переноситься на суботу 2 липня.
У випадку, коли свята співпадають із щотижневими вихідними, неробочим буде наступний за святом понеділок. У 2022 такі дні:
- субота 1 січня, Новий рік – вихідний переноситься на 3 січня;
- неділя 24 квітня, Великдень – вихідний переноситься на 25 квітня;
- неділя 1 травня, День праці – вихідний переноситься на 2 травня;
- неділя 13 червня, Трійця – вихідний переноситься на 13 червня;
- неділя 25 грудня, Різдво – вихідний переноситься на 26 грудня.
Вихідні і святкові дні у 2022 році: майже третина року без роботи