Вихідні і святкові дні у 2022 році: майже третина року без роботи

Майже третину року укрїнці будуть відпочивати – вихідні і святкові дні у 2022 році

У 2022 році в Україні робочими днями будуть 249 з 365 календарних днів. Водночас у році буде 116 днів, коли робота не проводиться, серед яких 105 вихідних та 11 святкових днів і днів релігійних свят.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз’яснення Мінекономіки, передає NNS

Відповідно до статті 73 КЗпП у 2022 році на підприємствах, в установах, організаціях робота не проводиться у такі святкові та неробочі дні:

1 січня – Новий рік;

7 січня – Різдво Христове;

8 березня – Міжнародний жіночий день;

1 травня – День праці;

24 квітня – Пасха;

9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;

12 червня – Трійця;

28 червня – День Конституції України;

24 серпня – День незалежності України;

14 жовтня – День захисників і захисниць України;

25 грудня – Різдво Христове.

Згідно з частиною третьою статті 67 КЗпП у випадку, коли святковий або неробочий день (стаття 73) збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого.

Тому за графіком п’ятиденного робочого тижня з вихідними днями у суботу та неділю у 2022 році вихідний день у суботу 1 січня переноситься на понеділок 3 січня, вихідний день у неділю 24 квітня – на понеділок 25 квітня, вихідний день у неділю 1 травня – на понеділок 2 травня, вихідний день у неділю 12 червня – на понеділок 13 червня і вихідний день у неділю 25 грудня – на понеділок 26 грудня.

Крім того, Кабінет міністрів переніс два робочих дні: з понеділка 7 березня на суботу 12 березня та з понеділка 27 червня на суботу 2 липня. Таким чином, по чотири вихідних поспіль буде з 5 по 8 березня і з 25 по 28 червня.

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