Допомога переселенцям. Як отримати гроші без паспорта і що буде з виплатами

Внутрішні переселенці можуть отримувати гроші навіть без паспорта, якщо його було втрачено через війну, яку росія розв’язала проти України.

1 липня цьогоріч Кабмін ухвалив постанову, відповідно до якої стати на облік внутрішньо переміщених осіб та почати отримувати соціальні послуги та виплати можна без паспорта, передає NNS.

«Мета — допомогти людям, які перемістилися із зони бойових дій та втратили документи. Державі не слід примушувати людей місяць чи два чекати на документи, вони мають одержувати допомогу вже», зазначають у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Як отримати виплати ВПО без паспорта

Переселенці, які втратили паспорт, можуть отримати виплати ВПО, використавши:

документи з додатка Дія, зокрема єДокумент;

довідку про те, що особа звернулася за оформленням паспорта до Державної міграційної служби.

Міністерка соцполітики Оксана Жолнович в інтерв’ю Суспільному наголосила, що внутрішньо переміщені особи продовжать отримувати виплати від держави.

«Усі ВПО продовжать отримувати виплати. Навіть якщо вони є внутрішньо переміщеними в межах області. Якщо людина повернулася на постійне місце проживання, відновила активність, то вже немає потреби її підтримувати. Якщо ж людині нема куди повернутися, або вона повернулася в сусіднє житло чи зруйноване — очевидно, їй буде потрібна підтримка», сказала міністрка.

Міністерство соцполітики намагається знайти банківські рахунки людей та перерахувати гроші на них, цей процес полегшить звернення до ЦПАУ. Якщо ж людина не змогла відкрити банківську картку, то гроші надсилаються до запиту до відділення «Укрпошти» або «Ощадбанку», де кошти зберігаються 30 днів. Гроші, які громадяни не змогли забрати, нікуди не зникають, а накопичуються, – пояснила вона.

Раніше у Мінсоцполітики заявляли, що близько 250 тисяч внутрішньо переміщених осіб не можуть отримати гроші. у відомстві таку затримку пояснили надто великою кількістю запитів на допомогу.

Від держави переселенцям виплачують по 2000 грн, або по 3000 грн – на дітей та особи з інвалідністю. Гроші надають громадянам, які перемістилися із зон, де ведуться активні бойові дії чи окупації, а також тим, чиє житло зруйноване або непридатне для проживання через війну.

Хто може отримати міжнародну грошову допомогу в Україні через Приват24, Ощадбанк та Укрпошту