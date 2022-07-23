Володимир Зеленський заявив, що щоденні втрати української армії скоротилися – зокрема завдяки постачанню західного озброєння та ефективного його використання на фронті.

Про це президент сказав в інтервʼю американському виданню The Wall Street Journal, передає NNS.

За словами Зеленського, у травні та червні Україна втрачала від 100 до 200 військових на день. Він пояснює це тим, що на той час росія щодня могла випускати близько 12 тисяч артилерійських снарядів, а Україна лише тисячу або дві.

Після надання західної допомоги ЗСУ тепер можуть запускати до шести тисяч снарядів на день, а росія натомість стикається з нестачею боєприпасів. Відтак, за словами президента, втрати ЗСУ скоротилися до 30 загиблих та 250 поранених за добу.

Зеленський не став називати загальні втрати української армії через військову таємницю, але наголосив, що вони в кілька разів менші, ніж у росії. За даними Генштабу, від початку війни росія вже втратила близько 39 тисяч солдатів.

З-поміж іншого, Зеленський виступив проти можливого припинення вогню, допоки Україна не поверне захоплені території.

«Заморожування конфлікту з росією означає паузу, яка дає їй час для відпочинку […] Ми б хотіли деокупувати території невійськовим шляхом і врятувати життя, але маємо те, що маємо. Поки їм не розіб’ють лице, вони нічого не зрозуміють», сказав президент.

За інформацією Генштабу, українські військові 22 липня відбили наступи російських окупантів на Краматорському й Бахмутському напрямках, а також чергову спробу встановити контроль над Вуглегірською тепловою електростанцією. На інших напрямках ворог вів обстріли.

Найбільші втрати окупантів на Криворізькому та Бахмутському напрямках: війна в Україні 22 липня – ситуація на фронті