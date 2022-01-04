До олів’є та курки: Дорофєєва показала, як виглядала її фігура до свят

Популярна співачка Надя Дорофєєва вирішила побалувати своїх шанувальників у перші дні нового року, показавши, як виглядало її тіло “до олів’є та курки” та інших святкових страв.

Як повідомляє Хайзер, новий знімок вона опублікувала у своєму Instagram, передає NNS.

“Фото зроблено 31 грудня. Така у мене була фігура до кілограма салату з крабових паличок, бутиків з сиром та часником, олів’є, курки з картоплею, та й солодкого”, написала Дорофєєва.

Для фото, які робила перед дзеркалом, Надя одягла картату сорочку, яку вона зав’язала під грудьми та чорні трусики.

У такому вбранні шанувальники вже бачили співачку, адже до цього вона опублікувала знімок, під яким розповіла, як їй вдається підтримувати ідеальну фігуру.

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