Соціальні виплати в Україні скасують – яка допомога визнана неефективною

Деякі соціальні виплати, які наразі надають в Україні, є неефективними і застарілими, їх треба переформатувати.

Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону, передає NNS з посиланням на today.ua.

Нині в Україні є дуже багато видів соціальної допомоги, які вже давно морально застарілі, і їх треба замінити чимось іншим.

“Сьогодні є дуже багато так званих «статусних програм», де призначаються невелика виплата, яка не вирішує жодних проблем людини. У нас близько 40 бюджетних програм у Міністерстві. Кожна програма включає від 20 різноманітних виплат, які бувають надзвичайно дрібними, незрозумілими. Що вони вирішують, напевно, давним-давно забулося. Увесь цей комплекс, набір незрозумілих коштів треба переформатувати і спрямувати на конкретну ціль – на підтримку людини”, каже Оксана Жолнович.

Звісно, що все це слід робити грамотно, аби не нашкодити отримувачу виплат і не погіршити якість його життя.

Соціальна допомога має бути адресною. Адже різні люди, що відносяться до незахищених верств, потребують різної підтримки. І те, що підходить одній сім’ї, або одній людині, для інших може виявитись непридатним.

“От у нас є люди пенсійного віку, які залишилися самі в місті Києві в час, коли хто міг, той евакуювався. І в них були пенсії, але вони не могли спуститися і купити хліб чи якісь ліки. Тобто їм потрібна була послуга – їм потрібно було, щоб соціальний працівник чи волонтер, чи якась інша людина фізично їм допомогла”, навела приклад міністерка.

Те саме стосується і неблагополучних сімей, де, наприклад, є нарко- або алкозалежні люди. У багатьох випадках грошові соціальні виплати таким сім’ям можуть навіть дати зворотній ефект. Отримавши гроші від держави, алкозалежні батьки питимуть ще більш, а їхні діти при цьому будуть рости абсолютно занедбаними.

“Ми не вирішимо їхню проблему виплатою. Нам потрібно надати цій сім’ї послугу – подивитися, чи педагогічно не занедбані діти, які в них психологічні проблеми, допомогти людині із залежністю подолати цю залежність, віднайти роботу, працевлаштувати”, поділилась міністерка.

Тобто, кінцева мета соціальної підтримки – вивести сім’ю або конкретну людину з такого стану, коли вона постійно потребує допомоги, і дати їй можливість самій рости, розвиватись і забезпечувати себе.

“Ми повинні завжди пам’ятати, що кінцева мета будь-якої соціальної політики – це вивести людину з цих складних обставин. Це зробити її, знову ж таки, такою, яка би не перетиналася ні з управліннями соцзахисту, ні з іншими інструментами соціальної політики. Ми повинні зробити її максимально економічно активною”, підсумувала Оксана Жолнович.

Саме так працюють зараз соціальні програми за кордоном. Вони дозволяють людині вижити в складних життєвих обставинах і дають їй опору для того, щоби подолати ці обставини і стати економічно незалежною. Іншими словами, суспільство має допомагати людині подолати шкідливі залежності та несприятливі обставини, а не потурати їм.

Жінки отримають допомогу – Олена Зеленська озвучила подробиці