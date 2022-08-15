Жінки отримають допомогу – Олена Зеленська озвучила подробиці

Перша леді України Олена Зеленська у своєму телеграм-каналі озвучила подробиці нової програми Women For The Future, за якою жінки отримають допомогу, передає NNS.

Суть програми полягає в тому, щоб жінки, які втратили роботу через війну, отримали нові можливості для працевлаштування. Допомога також буде в напрямку професійного розвитку.

Декілька днів тому стартував курс лекцій, який допоможе жінкам адаптуватись до стресу та спонукатиме до пошуку нової роботи. Наступна лекція запланована на 18 серпня. Загалом їх буде 8.

Хто може долучитись:

жінки, які шукають нову роботу,

компанії, які можуть взяти на роботу жінок,

ментори та різні експерти, які можуть допомогти жінкам знайти роботу.

Мета проєкту Women For The Future

Підвищити обізнаність жінок та дівчат у питаннях працевлаштування, надати доступ до професійного навчання та наставництва, посилити їхні економічні можливості в Україні та за кордоном.

Довідково: проєкт Women For The Future реалізовується за підтримки проєкту ООН Жінки «Трансформаційні підходи для досягнення ґендерної рівності в Україні», що фінансується Урядом Швеції, та в співпраці з Офісом віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Дізнатися про проєкт більше можна за посиланням.

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