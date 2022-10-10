Чи залишиться Червоний Хрест в Україні після масованих обстрілів

Чи залишиться Червоний Хрест працювати в Україні після масованих обстрілів 10 жовтня.

Міжнародний комітет Червоного Хреста не припинив свою роботу в Україні через побоювання про безпеку своїх працівників, як повідомлялось раніше

Інформацію оприлюднили в офіційному Twitter Міжнародного комітету Червоного хреста, передає NNS.

Так, зазначається, що після останніх ракетних ударів росії по Україні 10 жовтня діяльність організації не припинена.

“Щоб було зрозуміло, ми залишаємося в Україні та продовжуватимемо свою діяльність, пристосовуючись до погіршення ситуації з безпекою, якщо це буде потрібно”, написали в Червоному Хресті.

Раніше повідомлялось, що у відповідь на запит Reuters речник благодійної організації повідомив, що з міркувань безпеки діяльність Червоного хреста в Україні буде припинена.

Після того, як росія обстріляла ракетами міста по всій Україні, прессекретар Червоного Хреста зазначив, що тимчасово не здійснюватиме свою діяльність в Україні.

“З міркувань безпеки наші команди припинили сьогодні роботу”, сказав він.

Зазначається, що Норвезька рада у справах біженців також повідомила, що вона припинила свою допомогу в Україні, доки відновлювати роботу не буде безпечно.

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