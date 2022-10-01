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Чи використає росія проти України ядерну зброю – в ГУР розповіли

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Чи використає росія проти України ядерну зброю

Керівник української військової розвідки Кирило Буданов розповів, чи використає росія проти України ядерну зброю.

Як передає NNS, про це голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України сказав в етері телемарафону на каналі “1+1”.

Буданов вважає, що найближчим часом рф не використає проти України ядерну зброю.

Він наголосив, що у найближчій перспективі немає причин вважати, що рф обстріляє Україну ядерною зброєю.

“Можу сказати єдине: станом на зараз немає жодних підстав вважати, що ядерний удар у найближчій перспективі може бути нанесений по території України”,пояснив Буданов.

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Кирило Буданов

Нагадаємо, російський диктатор путін 30 вересня під час спроби анексії частини України вкотре заговорив про застосування ядерної зброї.

У відповідь генсек НАТО заявив, що Альянс відреагує, якщо росія застосує проти України ядерну зброю. Альянс зараз стежить за тим, що робить росія, адже держава-агресорка повинна розуміти, що ядерну війну неможливо виграти.

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