Чи використає росія проти України ядерну зброю – в ГУР розповіли

Керівник української військової розвідки Кирило Буданов розповів, чи використає росія проти України ядерну зброю.

Як передає NNS, про це голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України сказав в етері телемарафону на каналі “1+1”.

Буданов вважає, що найближчим часом рф не використає проти України ядерну зброю.

Він наголосив, що у найближчій перспективі немає причин вважати, що рф обстріляє Україну ядерною зброєю.

“Можу сказати єдине: станом на зараз немає жодних підстав вважати, що ядерний удар у найближчій перспективі може бути нанесений по території України”, пояснив Буданов.

Нагадаємо, російський диктатор путін 30 вересня під час спроби анексії частини України вкотре заговорив про застосування ядерної зброї.

У відповідь генсек НАТО заявив, що Альянс відреагує, якщо росія застосує проти України ядерну зброю. Альянс зараз стежить за тим, що робить росія, адже держава-агресорка повинна розуміти, що ядерну війну неможливо виграти.

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