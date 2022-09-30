“Скоро це закінчиться” – Кирило Буданов зробив прогноз щодо закінчення війни

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов, зробив прогноз щодо закінчення війни в Україні. Наступної зими війна значно стихне, а навесні відбудеться вихід на межі України 1991 року.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “РБК-Україна”.

“Скоро це закінчиться… Десь наприкінці травня я розповів, як алгоритм відбуватиметься. Я тоді сказав, що червень буде для нас поганим, трохи втрачатимемо. У липні буде застій, у серпні почнемо рухи з відновлення територій. Взимку війна значною мірою стихне. І ось після зими почнеться завершення цього конфлікту, виходом на першому етапі на кордони станом на 1991 рік”, розповів Кирило Буданов у телемарафоні “Єдині новини”.

Нещодавно, колишній командувач армії США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес заявив, що ЗСУ влітку увійдуть до Криму. Проте Кирило Буданов іншої думки.

“Я спираюся на факти, які мені відомі. Вважаю, що це буде не влітку, а до кінця весни. Можливо, трохи раніше, днями можна помилятися, але не в алгоритмах”, зазначив керівник ГУР.

У ГУР Міноборони зробили прогноз щодо термінів закінчення війни