Чи піде росія на підрив Каховської ГЕС – в РНБО оцінили загрозу

Підрив Каховської ГЕС – Рада національної безпеки та оборони України оцінила загрозу з боку росії.

Якщо росіяни підуть на такий крок, водопостачання Криму найближчими роками не буде.

Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю “24 каналу”, передає NNS.

“Питання водопостачання Криму для них важливе, і вони ставлять його на порядок денний як обов’язкову річ. Зокрема, у тих переговорах, які вони хотіли проводити, такий пункт є. Якщо вдадуться до таких речей (підриву Каховської ГЕС – ред.), то жодного водопостачання найближчими роками туди бути не може”, сказав він.

Данілов також зазначив, що, якщо росіяни збожеволіють і все ж таки підірвуть Каховську дамбу, то відбудеться катастрофа величезних масштабів з великою кількістю жертв.

“Ми взагалі не усвідомлюємо, як на це має відреагувати світ, тому що це не просто знищення об’єктів інфраструктури. Це буде катастрофа величезних масштабів з великою кількістю людських жертв”, додав він.

Однак, за його словами, українська сторона має інформацію про те, що окупанти здатні знищити агрегати Каховської ГЕС, які виробляють електроенергію для України.

Як повідомлялося, окупанти Херсона розпочали масове розсилання повідомлень місцевим жителям із закликом залишити місто.

Так званий “глава” області володимир сальдо заявив про заборону в’їзду в Херсонський регіон у найближчі 7 днів через нібито “підготовку Києвом масованого ракетного удару по греблі Каховської ГЕС”.

Тим часом українська сторона передбачає, що саме рф може готувати провокації на території Херсона та області.

Чи підірвуть росіяни Каховську ГЕС – що кажуть експерти