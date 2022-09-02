Чи можуть мобілізувати людей з інвалідністю ІІІ групи

У червні нардепи запропонували призивати на службу в армію людей з інвалідністю. Чи можуть мобілізувати чоловіків з інвалідністю ІІІ групи?

Про це інформує NNS з посиланням на Факти ICTV.

Що передбачено законом

Відповідно до статті 23 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані:

визнані в установленому порядку особами з інвалідністю;

або

відповідно до висновку військово-лікарської комісії, тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії).

У цій статті закону чітко не вказано групу інвалідності, відповідно, люди з інвалідністю не підлягають мобілізації.

Проте, відповідно до частини другої статті 23, особи з інвалідністю у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою і тільки за місцем проживання.

Таким чином, людей з інвалідністю ІІІ групи можуть мобілізувати за їхньою згодою.

Якщо вам надійде повістка, потрібно прийти до військкомату у зазначений час та мати з собою документи, які підтверджуватимуть вашу інвалідність.

Чи будуть мобілізувати людей з інвалідністю ІІІ групи

Адвокат Іван Ліберман зазначає, що ІІІ група – це легка інвалідність, тобто, це легкі розлади здоров’я, які дозволяють людині воювати.

Крім того, приймати участь у бойових діях можна у різний спосіб. Можна підносити боєприпаси, копати траншеї чи готувати їжу тощо. Тобто служба у війську ЗСУ може бути абсолютно різною, так звана альтернативна служба, каже адвокат.

Ліберман також коментує деталі законопроєкту та словосполучення “мобілізувати за їхньою згодою”.

Як показує практика, усе що тимчасове або за згодою, дуже швидко починає бути обов’язковим, ще й під відповідальність, каже експерт.

Адвокат додає, що мобілізувати людей з інвалідністю ІІІ групи будуть навіть на підставі того, що громадяни України повинні служити у війську відповідно до законодавства.

Крім того, багато з українців ще до війни підробили собі довідки про інвалідність ІІІ групи. Щоб отримувати соціальні виплати, пільги, їздити в санаторії тощо. Таким чином, багато здорових людей, у яких немає інвалідності, зараз будуть тимчасово за згодою, а потім і обов’язково служити у війську, зазначає Ліберман.

Звичайно, мобілізувати їх зможуть лише після ретельного медогляду.

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