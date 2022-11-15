Чи може переплата за газ повернутися “автоматом” – уточнення Нафтогазу

Нафтогаз уточнив, чи може переплата за газ повернутися “автоматом”.

Газопостачальну компанію “Нафтогаз України” продовжують “штурмувати” клієнти, які після автоматичного переведення до держкомпанії за звичкою сплатили за спожитий у травні газ колишньому постачальнику. У Нафтогазі роз’яснили, куди треба звертатися, щоб повернути гроші.

Про це повідомляє NNS з посиланням на коментарі на офіційній сторінці ЦК у соцмережі.

“Де гроші за травень?”, – запитала клієнтка.

У відповідь на коментар представник Нафтогазу зазначив, що автоматично кошти від колишнього постачальника до нового не переводяться, адже відповідного механізму не існує.

“У ситуації, що склалася, ми радимо особисто звернутися до вашої попередньої газопостачальної компанії з відповідною письмовою заявою”, – йдеться у відповіді.

Крім того, у Нафтогазі наголосили, що згідно із законодавством України, попередній постачальник не може відмовити вам у поверненні переплати.

Джерело

Нафтогаз опублікував інформацію про нові рахунки за газ