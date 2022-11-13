Нафтогаз опублікував інформацію про нові рахунки за газ

Газопостачальна компанія Нафтогаз України опублікувала інформацію про нові рахунки за газ. Споживачі отримають платіжки вже незабаром, адже рахунки за жовтень уже сформовані.

В компанії наголошують, що рахунки можна отримати після 20 листопада Укрпоштою. А ті, хто хоче отримати квитанції раніше, можуть це зробити в особистому кабінеті, у чатботах Нафтогазу у соцмережах, або ж отримати рахунок за спожитий газ на електронну пошту, передає NNS.

Крім того в пресслужбі Нафтогазу наголосили, що сума до сплати розраховується на основі даних про спожитий газ, які передає облгаз. А платіжки формують щомісяця 10-12 числа.

Якщо ж споживач хоче оплатити рахунок за газ до 15 листопада в особистому кабінеті або в чатботі GASUA, то зможе отримати знижку 1%. Але в Нафтогазі наголошують, що використати її можна буде тільки під час наступного платежу, тобто в грудні 2022.

Як заплатити за газ

Онлайн:

в особистому кабінеті на my.gas.ua;

у чатботі GASUA у Viber, Telegram та NaftogazGasSupply Facebook Messenger;

через сайти та мобільні додатки банків;

за допомогою платіжних систем (Герц, Apple Pay, Google Pay).

Офлайн:

через платіжні термінали самообслуговування;

у будь-якому відділенні банку;

через відділення Укрпошти або Нової пошти.

Нагадуємо, для споживачів триває акція “Газуй на всі 100“. Серед клієнтів, які оплатять нові рахунки за газ, буде проведено розіграш грошових призів у розмірі 100 гривень кожен. Загалом передбачається 100 переможців.

Акція діє до 30 листопада поточного року.

Стати учасником розіграшу мають змогу ті споживачі, які використовують платіжну систему EasyPay. А сама умова дуже проста: сплатити за спожите блакитне паливо від Нафтогазу сумою від 50 гривень на сайті чи застосунку EasyPay або скористатись терміналом згаданої платіжної системи.

Все, далі варто очікувати результати розіграшу, які буду оприлюднені на сайтах Нафтогазу та EasyPay.

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