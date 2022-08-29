Чи може обов’язкова евакуація стати примусовою – пояснення

Що таке обов’язкова евакуація, як вона відбувається і чи може стати примусовою пояснює hromadske, передає NNS.

У межах обов’язкової евакуації впродовж серпня з Донецької області виїхало 10 тисяч людей. Третина з них — діти. Понад тисяча — маломобільні та люди літнього віку. У черзі на обов’язкову евакуацію — частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Що таке обовʼязкова евакуація?

Евакуація населення передбачена Кодексом цивільного захисту. Згідно з ним, повноваження із захисту населення мають органи місцевого самоврядування. Це стосується й евакуації людей із зони бойових дій, пояснює адвокат Ігор Чудовський.

2 серпня на сайті Кабміну зʼявилося розпорядження премʼєра Дениса Шмигаля про проведення обов’язкової евакуації населення Донеччини. У документі йдеться про те, що вивозити людей потрібно до безпечних 13 регіонів із переліку.

Організувати та провести евакуацію уряд доручив головам ОВА разом із профільними міністерствами, поліцією та рятувальниками. Також залучені СБУ й «Укрзалізниця».

Чому важливо евакуюватися?

Уряд пішов на такий крок на тлі наближення холодів, адже всі об’єкти критичної інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність регіону, фактично зруйновані окупантами.

Опалювальний сезон буде неможливий на Донеччині. Світла також не буде. Водночас росіяни й далі ведуть постійні обстріли. В уряді визнають, що це буде надзвичайно складна зима, тому людям варто заздалегідь подбати про свою безпеку.

Які гарантії від держави?

Для громадян, які зважилися на евакуацію, держава зобов’язується надати безоплатне житло, фінансову допомогу після прибуття, харчування, гуманітарну, психологічну й медичну допомогу, а також соціальний супровід під час оформлення допомоги від міжнародних організацій.

Як зазначає адвокат Ігор Чудовський, цієї допомоги не отримають мешканці Донеччини, які відмовляються від евакуації. Він також наголошує: якщо щось із того, що нині гарантує держава, людині не нададуть, вона має цілковите право звернутися з позовом до суду.

Як проходить обов’язкова евакуація?

Охочим виїхати з небезпечного регіону необхідно залишити заявку за телефоном +38(098)-890-33-18 або 1548. Після чого до вас додому приїде комісія у складі представника ДСНС та представника місцевої влади. Вони розкажуть, чим і куди ви будете їхати. А ще допоможуть зібратися та довезуть до місця евакуації.

Далі до безпечних регіонів людей вивозять потягами та автобусами. Під час поїздки їм допомагають оформити довідку для отримання статусу внутрішньо переміщеної особи. Після прибуття до пункту призначення евакуйованим видають першу фінансову допомогу від держави. Дорослі отримують по 2 тисячі гривень, діти та люди з інвалідністю — по 3 тисячі.

Крім того, усі охочі за безпечних умов можуть евакуюватися й самостійно. Ці люди також зможуть отримати всі гарантії від держави.

А якщо відмовитися від евакуації?

Евакуація є обов’язковою, але не примусовою. Якщо людина за станом здоровʼя чи з інших причин не бажає виїжджати, їй слід написати заяву про відмову.

У заяві йдеться про те, що людина персонально відповідає за все, що з нею може відбуватися далі. Для батьків видають окремий бланк, де зазначається, що вони усвідомлюють можливість негативних наслідків для своїх дітей.

Технічно цей документ потрібен не для громадянина, а для органів, які займаються евакуацією, пояснює адвокат Ігор Чудовський.

Якщо людина не бажає писати заяву про відмову, уповноважені органи самі складають акт про те, що людина відмовилася.

Покарання за відмову від евакуації немає. Кожна людина на свій страх та ризик розпоряджається власним життям і вирішує, що їй робити.

Чи можлива примусова евакуація?

Українське законодавство не дозволяє примусово нікого евакуйовувати. Є конституційні норми, які дають право людям вільно переміщуватися. Так, прописані певні заборони про зони, куди не можна виїжджати. Але тих, хто перебуває у власному будинку, силою ніхто не має права вигнати.

«Ми не в СРСР, і закон гарантує, що з нами не вчинять того, що 1944 року зробила з татарським народом радянська влада», пояснює Ігор Чудовський.

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