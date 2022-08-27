Обов’язкова евакуація з трьох областей: Верещук надала роз’яснення

Як повідомлялось раніше, в Україні планується обов’язкова евакуація з окремих районів трьох областей. Міністр реінтеграції Ірина Верещук в ефірі 24 каналу надала роз’яснення, повідомивши, скільки людей планують евакуювати і за якими критеріями обиратимуть території.

Йдеться про Харківську, Запорізьку та Миколаївську області, але не в цілому, а про окремі райони, що постійно перебувають під загрозою ворожих обстрілів. – наголосила Ірина Верещук.

Міністерка зазначила, що остаточного рішення про евакуацію нових територій не ухвалено. Кабмін очікує звітів обласних та районних військових адміністрацій, в яких має бути надано, зокрема, аналіз готовності територій до зими. І якщо на місцях влада визначить, що нормально перезимувати там не вдасться, то людей почнуть вивозити у безпечніші області.

Ми прогнозуємо, що це буде не менше ніж 500 000 людей. Тобто півмільйона людей можуть переміститися зі східних та південних областей у центр та на захід, – сказала Верещук.

Вона наголосила, що у разі обов’язкової евакуації держава забезпечить людям, які погодяться виїхати, безкоштовне транспортування, знайде для них житло, організує харчування, гарантує медичне забезпечення та першу виплату 2200 грн готівкою.

Нагадаємо, наразі триває обов’язкова евакуація з Донецької області.