Чому затримують виплати при народженні дитини – названо причину

В Україні затримують виплати при народженні дитини. Чому склалася така ситуація, розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович під час телемарафону, передає НСН.

За її словами, такі затримки можуть траплятися через пріоритетність виплат.

«Кошти при народженні дитини в нас є повністю заплановані й вони є. Люди можуть невчасно отримувати свої виплати тільки у зв’язку з тим, що в казначействі не завжди можуть бути готівкові кошти для розкидання на банківські рахунки. Бо в нас із введенням воєнного стану запроваджена конкуренція платіжок. Це означає, що першу платіжку казначейство завжди покриє, якщо вона йде з оборони чи на оборону. Тому соціальні платіжки можуть лежати, поки на них назбираються гроші», наголосила посадовиця.

Як зазначила міністерка, такі затримки є необхідними.

«Хочу, щоб люди поставилися до них з розумінням — ми обов’язково здійснимо всі соціальні виплати, але можливі декілька денні затримки з врахуванням цих обігових коштів на казначейських рахунках», сказала Жолнович.

Виплати при народженні дитини

Виплати при народженні дитини – це поєднані в одну виплату дві допомоги від держави: при народженні немовля та по догляду за ним до 3 років. Вже 8 років вони становлять 41280 грн за першу та кожну наступну дитину, але видаються батькам на руки не відразу: спочатку платиться 10320 грн, а залишок – упродовж наступних 36 місяців рівними частинами, тобто по 860 грн у місяць (ця сума зберігається навіть якщо мати вийде на роботу раніше 3 років після народження дитини).

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