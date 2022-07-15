Чому українцям з “білими квитками” доведеться повторно пройти медкомісію

Деяким українцям з “білими квитками” доведеться пройти повторну медкомісію.

Наказ Міноборони України №342 втратив чинність, а записи до військових квитків, внесені на його підставі, актуальність. У зв’язку з цим люди з “білими квитками” зразка 2006-2015 років можуть зараз підлягати під мобілізацію.

Про це дізнавався “Апостроф“, передає NNS.

У 2015 році Міноборони видало наказ про те, що відміняються положення про зняття з військового обліку громадян, яких військово-лікарська комісія (відповідно до наказу МОУ №342 за 2006 рік) визнала непридатними до служби в мирний час та обмежено придатними під час воєнного стану.

Тепер рішення про зняття військовозобов’язаних із обліку ухвалюють на підставі Наказу МОУ 402 від 14 серпня 2008 року. Тому для визнання особи “непридатною до військової служби з винятком з військового обліку” потрібно, щоб при проходженні медичної комісії ВЛК встановила статтю із хворобою, наведеною в Наказі №402 від 14.08.2008 року.

Тобто, якщо людину зняли з військового обліку за наказом №342 від 09.06.2006 року, то її можуть мобілізувати на службу в ЗСУ під час повномасштабної російсько-української війни, і їй потрібно знову пройти військово-лікарську комісію.

“Білий квиток”: чи можуть з ним мобілізувати під час воєнного стану

“Білий квиток” не означає 100% звільнення від мобілізації. Існує кілька категорій непридатності, залежно від виду та ступеня захворювання людини: обмежено придатний до військової служби; непридатний до військової служби у мирний час, обмежено придатний у військовий час; непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.

Лише громадяни з останньою категорією непридатності можуть бути звільнені від мобілізації.