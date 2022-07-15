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Чому українцям з “білими квитками” доведеться повторно пройти медкомісію

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Деяким українцям з “білими квитками” доведеться пройти повторну медкомісію.

Наказ Міноборони України №342 втратив чинність, а записи до військових квитків, внесені на його підставі, актуальність. У зв’язку з цим люди з “білими квитками” зразка 2006-2015 років можуть зараз підлягати під мобілізацію.

Про це дізнавався “Апостроф“, передає NNS.

У 2015 році Міноборони видало наказ про те, що відміняються положення про зняття з військового обліку громадян, яких військово-лікарська комісія (відповідно до наказу МОУ №342 за 2006 рік) визнала непридатними до служби в мирний час та обмежено придатними під час воєнного стану.

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Тепер рішення про зняття військовозобов’язаних із обліку ухвалюють на підставі Наказу МОУ 402 від 14 серпня 2008 року. Тому для визнання особи “непридатною до військової служби з винятком з військового обліку” потрібно, щоб при проходженні медичної комісії ВЛК встановила статтю із хворобою, наведеною в Наказі №402 від 14.08.2008 року.

Тобто, якщо людину зняли з військового обліку за наказом №342 від 09.06.2006 року, то її можуть мобілізувати на службу в ЗСУ під час повномасштабної російсько-української війни, і їй потрібно знову пройти військово-лікарську комісію.

“Білий квиток”: чи можуть з ним мобілізувати під час воєнного стану

“Білий квиток” не означає 100% звільнення від мобілізації. Існує кілька категорій непридатності, залежно від виду та ступеня захворювання людини: обмежено придатний до військової служби; непридатний до військової служби у мирний час, обмежено придатний у військовий час; непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.

Лише громадяни з останньою категорією непридатності можуть бути звільнені від мобілізації.

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