Чому так часто оголошують повітряну тривогу – пояснення Генштабу

У Генштабі пояснили, чому так часто оголошують повітряну тривогу в Україні.
Російські військові літаки майже щодня здійснюють польоти в повітряному просторі Білорусі, зокрема літак Міг-31К є носієм гіперзвукових ракет “Кинжал”, тому в Україні оголошують повітряну тривогу.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, передає NNS.
“Літаки повітряно-космічних сил збройних сил РФ майже щоденно здійснюють польоти в повітряному просторі Білорусі. Літак Міг-31К, який підіймається з аеродрому Мачулищі, є носієм гіперзвукових ракет “Кинжал”, що здатні вражати об’єкти на всій території України.
Саме через це ми вимушені так часто оголошувати повітряну тривогу у всіх областях нашої держави”, пояснюють у ЗСУ.
Білорусь і надалі підтримує збройну агресію рф проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір.
Однак на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.
Попри це, росія продовжує утримувати окремі підрозділи своїх військ у прикордонних районах Брянської та Курської областей.
Чи готується Росія завдати масований ракетний удар по Україні найближчими днями – що кажуть в ЗСУ