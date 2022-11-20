Чому так часто оголошують повітряну тривогу – пояснення Генштабу

У Генштабі пояснили, чому так часто оголошують повітряну тривогу в Україні.

Російські військові літаки майже щодня здійснюють польоти в повітряному просторі Білорусі, зокрема літак Міг-31К є носієм гіперзвукових ракет “Кинжал”, тому в Україні оголошують повітряну тривогу.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, передає NNS.

“Літаки повітряно-космічних сил збройних сил РФ майже щоденно здійснюють польоти в повітряному просторі Білорусі. Літак Міг-31К, який підіймається з аеродрому Мачулищі, є носієм гіперзвукових ракет “Кинжал”, що здатні вражати об’єкти на всій території України.