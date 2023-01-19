Чому росія перестала запускати “Шахеди” по Україні – Гуменюк

Росія стала рідше запускати іранські «Шахеди» через нестачу операторів та погану погоду.

Про це розповіла керівниця пресцентру Сил оборони Оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк в ефірі “Апостроф TV”, передає НСН.

Востаннє російські війська намагалися завдати масованого удару за допомогою безпілотників Shahed 2 січня. За словами Наталії Гуменюк, однією з причин затримки стала відсутність інспекторів, здатних програмувати та запускати дрони. Нові фахівці проходять навчання, яке нещодавно перервалося.

“На тих навчальних базах, які розташували в Криму та на лівобережній Херсонщині, вони “курили” там, де саме попало, і в них не відбулося якісне навчання, про яке вони мріяли”, зауважила представниця ОК “Південь”.

До того ж, в окупантів залишилося небагато безпілотників, а запускати їх заважає поривчастий штормовий вітер, який взимку вирує у приморських районах України. Такі погодні умови заважають дронам лінійки Shahed виконувати поставлені завдання.

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