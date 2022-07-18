Чому продовжують вручати повістки? Чи є нестача військових на фронті?

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україні оголосили загальну мобілізацію, чоловікам вручають повістки прямо на вулицях. Чи є нестача військових на фронті.

Зараз в лавах армії достатня кількість мобілізованих, але час від часу людям на фронті потрібна ротація, а деяких захисників необхідно замінити у підрозділах – внаслідок отриманих травм або бойових втрат. Такий підхід дозволяє поступово поповнювати лінію фронту.

Про це розповів екс-радник глави МВС і керівника Офісу президента Віктор Андрусів, передає NNS з посиланням на НВ.

«Коли ми мобілізуємо, то ми цих мобілізованих солдатів повинні одягнути, навчати, годувати. Тому мобілізація відбувається виключно від потреби до фронту. Тобто, якщо ми зазнали втрат, або нам потрібно вивести на відновлення солдатів, які там вже чотири місяці десь на передовій перебували, ось тоді відбувається мобілізація. Тобто вона триває постійно. Але я маю на увазі, що мета — поповнювати зараз лінію фронту, а не просто намобілізувати дуже багато людей і просто чекати, коли їх вести в бій», пояснив Андрусів.

Він додав, що в Україні немає нестачі мобілізованих солдат, на відміну від нестачі техніки та артилерії:

«Солдатів треба перевозити, солдати повинні мати, чим воювати. Як ми бачимо, це — не автомат, з яким у нас немає проблем. Тому станом на тепер процес мобілізації, який відбувається, цілком задовільний».

Слова Андрусіва підтверджують, що в Україні триває одна постійна хвиля мобілізації. Про це раніше розповів начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

Андрусів також висловився проти використання повісток до армії у якості покарання за правопорушення:

«Тут вже питання якості мобілізації. Це мене і багатьох людей з фронту обурює. Ця практика, на мою думку, ганебна — відправляти на фронт як штраф. Тобто таке формування якихось штрафбатів чи що? Все це багато в чому зневага до нашої війни».

Загальна мобілізація. Чому чоловіки, які отримали повістки, не всі потраплять до війська