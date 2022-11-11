Чому не приходять виплати ВПО – названо причини затримки

Українці часто скаржаться, що їм затримують виплати ВПО, в Мінреінтерграції розповіли що робити, коли гроші не виплачують вчасно, куди звертатися в таких випадках, передає NNS.

В Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій пояснили, що виплати державної допомоги внутрішнім переселенцям нараховуються тричі на місяць: 3-го, 12-го або 23-го числа. Натомість сама виплата відбувається раз на місяць.

Усі соціальні виплати внутрішньо переміщеним особам, які ще не надійшли, наразі опрацьовуються та надійдуть протягом найближчого часу.

Якщо виникають затримки і виплати не надходять понад місяць – це технічні проблеми, які варто усувати якнайшвидше. Таким громадянам слід звернутися до органу соцзахисту за місцем фактичного перебування та з’ясувати причину. Там зобов’язані вас прийняти – незалежно від того, де саме ви зареєстровані.

«Держава прагне всіляко допомогти українцям, які були змушені через війну покинути свій дім. Гроші та житло – дві ключові проблеми, що турбують наших людей. Намагаємось не лише забезпечити вчасно виплати щомісячної державної допомоги з бюджету (2 тис. грн на дорослих і 3 тис. грн на дітей чи людей з інвалідністю). Ми також додатково співпрацюємо з міжнародними гуманітарними організаціями, щоб фінансова підтримка була більш значною. Головна мета – дати людям можливість адаптуватися, облаштуватися на новому місці, знайти роботу, ввійти у більш стабільний ритм життя», – прокоментувала ситуацію очильниця міністерства Ірина Верещук.

Вона зазначила, що звертатись можна не лише до органів соцзахисту чи ЦНАПу, а й безпосередньо до Мінреінтеграції на телефони гарячої лінії з кризових питань 15-48, або гарячої лінії Офісу уповноваженого з питань ВПО +38 (066) 813-62-39.

«Якщо ВПО не отримують вчасно виплати, звертайтесь до нас, до мене. В Мінреінтеграції цілодобово приймає дзвінки гаряча лінія з кризових питань 15-48. Або пишіть в месенджери на наші пабліки – як зручніше. Ми реагуємо на будь-який формат звернень. В Уряді працює ціла група: Мінсоцполітики, Мінцифри, Мінреінтеграції, яка й вирішує такі проблеми. Дуже багатьом вже змогли вирішити питання. Отже, будь-ласка, звертайтеся – допоможемо! Виплати від держави будуть нараховані та дійдуть до отримувачів», – наголосила Віце-прем’єр-міністр – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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