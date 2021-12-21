Чому люди починають товстіти, коли кидають палити

Доктор Комаровський відповів на питання, чому ж багато людей, які кидають палити сигарети, починають набирати вагу.

Медик пояснив принцип цього процесу у випуску “Комаровості” на YouTube.

Про це NNS дізнався з повідомлення РБК-Україна.

Євген Олегович повідомив, що є дві передумови набору ваги при відмові від нікотину.

“Активізація обміну речовин, адже нікотин його гальмує. Нікотин гальмує вироблення кишкового соку. Без нікотину він починає активно вироблятися. Природно, весь час хочеться жерти”, розповів медик.

Комаровський також повідав, що нові дослідження в цьому питанні показали, що з’являються певні бактерії в товстому кишечнику і вони 100% впливають на апетит.

“Проводили досліди на мишах з нікотином, коли вони припиняли його отримувати, вони активно жерли”, зазначив лікар.

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