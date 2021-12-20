Як часто та які саме профілактичні обстеження варто робити українцям

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профілактичні обстеження
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Щороку в Україні, як і у всьому світі – понад 80 відсотків хворих помирають не від інфекційних хвороб. То як часто та які саме профілактичні обстеження варто робити українцям?

Які аналізи – можна зробити безплатно, за направленням сімейного лікаря йшлося в сюжеті ТСН, передає NNS.

Аби авто було на колесах, його треба годувати, доглядати. Ну і трохи щось застукало чи загуділо, ми мчимо до механіка – такого собі автолікаря. Звісно, можна удавати, що все гаразд, але тоді є ризик зупинитися і далі не поїхати. По суті наше тіло – така ж машина. І от парадокс якщо про ТЕО машини ми все розуміємо і діємо, то власний організм кидаємо напризволяще.

З 14 мільйонів українок мамографію з початку року зробили лише 239 тисяч жінок. І це одна з найпростіших і доступних процедур. Звісно, є надія, ті що не увійшли в держстатистику, перевірилися у приватних клініках. Однак згадайте – чи є серед тих, хто дбає про себе – ви? І взагалі, коли ви були у лікаря для профілактики – без явних симптомів хвороби.

Щорічно в Україні, як і в цілому світі, понад 80% населення помирає від неінфекційних захворювань – йдеться про серцево-судинні захворювання, хронічні обструктивні захворювання легень, онкологічних захворювань, а також цукровий діабет.

І цей показник, впевнені лікарі, можна було б знизити. Та ми терпимо до останнього. Особливо це стосується чоловіків. У кожного десятого, за словами медиків, під час профогляду знаходять патологію, яку потрібно негайно корегувати.

То які профілактичні обстеження повинен проходити кожен начебто здоровий українець, щоб вчасно виявити небезпечні хвороби

  • Загальний аналіз крові – 200 грн;
  • Біохімічний аналіз крові – 600;
  • Ліпідограма – тест на холестерин;
  • Аналіз сечі – 150;
  • Рентген легенів – 375;
  • УЗД черевної порожнини – 400;
  • Електрокардіограма – 200 грн;
  • УЗД серця -500;
  • Гінеколог – 400;
  • УЗД грудей – 400.
  • У чоловіків замість гінеколога – уролог – 500.

Отже, на свій техогляд журналістка ТСН витратила приблизно чотири тисячі гривень. І десь п’ять годин часу. Після сорока років – більше процедур – більше грошей. Близько 5-6 тисяч гривень. Після сорока у жінок – УЗД грудей змінюється на мамографію – 600 грн.

До обов’язкового списку у чоловіків додається УЗД простати – 200 грн та аналіз крові на онкомаркер PSA – 300 грн. Також і чоловікам і жінкам після сорока треба робити колоноскопію -1000 грн.

Бо саме рак кишківника займає друге місце за поширеністю у світі. Все обійдеться близько 5-6 тисяч гривень.

І це все одно дешевше, аніж лікувати серйозну запущену хворобу. До того ж усі ці обстеження ви можете зробити в державній клініці безплатно.

  1. Тому підготуйтеся заздалегідь. І пам’ятайте, вікові рекомендації, скоріше, умовні. Бо розраховані на ідеального здорового українця.
  2. Ретельно слід простежити усі фактори ризику. Зокрема і свій психологічний стан. Бо, наприклад у США, та вже і у деяких наших клініках паралельно з УЗД рекомендують проходити тест на депресію і тривогу – особливо жінкам після тридцяти.

Тож, хочете їхати довго і комфортно, тестуйте не лише своє авто, а і своє тіло, бо водій все ж важливіший.

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