Щороку в Україні, як і у всьому світі – понад 80 відсотків хворих помирають не від інфекційних хвороб. То як часто та які саме профілактичні обстеження варто робити українцям?

Які аналізи – можна зробити безплатно, за направленням сімейного лікаря йшлося в сюжеті ТСН, передає NNS.

Аби авто було на колесах, його треба годувати, доглядати. Ну і трохи щось застукало чи загуділо, ми мчимо до механіка – такого собі автолікаря. Звісно, можна удавати, що все гаразд, але тоді є ризик зупинитися і далі не поїхати. По суті наше тіло – така ж машина. І от парадокс якщо про ТЕО машини ми все розуміємо і діємо, то власний організм кидаємо напризволяще.

З 14 мільйонів українок мамографію з початку року зробили лише 239 тисяч жінок. І це одна з найпростіших і доступних процедур. Звісно, є надія, ті що не увійшли в держстатистику, перевірилися у приватних клініках. Однак згадайте – чи є серед тих, хто дбає про себе – ви? І взагалі, коли ви були у лікаря для профілактики – без явних симптомів хвороби.

Щорічно в Україні, як і в цілому світі, понад 80% населення помирає від неінфекційних захворювань – йдеться про серцево-судинні захворювання, хронічні обструктивні захворювання легень, онкологічних захворювань, а також цукровий діабет.

І цей показник, впевнені лікарі, можна було б знизити. Та ми терпимо до останнього. Особливо це стосується чоловіків. У кожного десятого, за словами медиків, під час профогляду знаходять патологію, яку потрібно негайно корегувати.

То які профілактичні обстеження повинен проходити кожен начебто здоровий українець, щоб вчасно виявити небезпечні хвороби

Загальний аналіз крові – 200 грн;

Біохімічний аналіз крові – 600;

Ліпідограма – тест на холестерин;

Аналіз сечі – 150;

Рентген легенів – 375;

УЗД черевної порожнини – 400;

Електрокардіограма – 200 грн;

УЗД серця -500;

Гінеколог – 400;

УЗД грудей – 400.

У чоловіків замість гінеколога – уролог – 500.

Отже, на свій техогляд журналістка ТСН витратила приблизно чотири тисячі гривень. І десь п’ять годин часу. Після сорока років – більше процедур – більше грошей. Близько 5-6 тисяч гривень. Після сорока у жінок – УЗД грудей змінюється на мамографію – 600 грн.

До обов’язкового списку у чоловіків додається УЗД простати – 200 грн та аналіз крові на онкомаркер PSA – 300 грн. Також і чоловікам і жінкам після сорока треба робити колоноскопію -1000 грн.

Бо саме рак кишківника займає друге місце за поширеністю у світі. Все обійдеться близько 5-6 тисяч гривень.

І це все одно дешевше, аніж лікувати серйозну запущену хворобу. До того ж усі ці обстеження ви можете зробити в державній клініці безплатно.

Тому підготуйтеся заздалегідь. І пам’ятайте, вікові рекомендації, скоріше, умовні. Бо розраховані на ідеального здорового українця. Ретельно слід простежити усі фактори ризику. Зокрема і свій психологічний стан. Бо, наприклад у США, та вже і у деяких наших клініках паралельно з УЗД рекомендують проходити тест на депресію і тривогу – особливо жінкам після тридцяти.

Тож, хочете їхати довго і комфортно, тестуйте не лише своє авто, а і своє тіло, бо водій все ж важливіший.