Чому деяким військовим скасували додаткову винагороду – пояснення міністра оборони

Міністр оборони України Олексій Резніков пояснив, чому багатьом військовим скасували додаткову винагороду в розмірі 30 тисяч гривень.

Як передає НСН, про це він розповів в інтерв’ю «Українській правді».

За словами Резнікова, це питання справедливості й одночасно бюджетної спроможності.

«Коли було введено інститут «100 тисяч, 30 тисяч», мова йшла про тих, хто виконує бойове завдання: 100 тисяч на самому «передку» і 30 тисяч – хто поруч або на блокпостах, або на бойовому чергуванні і так далі. Коли почалася навала, то майже вся країна була полем бою і главком області визначав, де відбуваються бойові дії. І тоді було справедливим платити всім або 100, або хоча б 30. Але далі почалось наступне. Бійці, які реально на «передку», у найбільш напружених місцях, кажуть: «Ми там отримуємо, а ті, хто нічого не роблять, «курять бамбук», отримують ті самі гроші – це несправедливо», зазначив міністр.

Він пояснив, що був указ президента, що треба підняти грошове забезпечення до відповідного рівня.

«Раніше звичайний стрілець отримував у нас 13 тисяч гривень. Моїм наказом ми зробили так: стрілець буде отримувати грошове забезпечення у розмірі 20 тисяч гривень. А якщо він на бойовому виконанні біля «передка», на блокпосту чергує, на іншому бойовому виконанні, на кордоні – плюс ще 30 тисяч. Так у нього буде 50. Якщо він на «нулі», на рівні батальйону – то тоді він буде 120 тисяч отримувати», наголосив Резніков.

Очільник Міноборони пояснив, якою буде зарплата стрілиця у тилу.

«Але, вибачте, ті, хто знаходяться в тилу і несуть службу, не ризикуючи нічим – стрілець буде отримувати 20 тисяч гривень. 30 тисяч або 100 тим паче йому несправедливо платити», сказав він.

За словами Резнікова, гроші західних партнерів не можуть йти на зарплати військових.

«Ні, це заборонено. Будь-яка допомога не йде на утримання армії. Це категорична вимога Міжнародного валютного фонду, Світового банку. Це тільки наш внутрішній ресурс. І тому треба бути заощадливими», резюмував він.

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