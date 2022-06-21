Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 21 червня, прийняв рішення про залучення офіційно зареєстрованих безробітних, які протягом місяця не змогли знайти нову роботу, до виконання суспільно корисних робіт.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль оголосив під час засідання Кабміну, з посиланням на Цензор.нет передає NNS.

“Уряд сьогодні затвердить документ, який передбачає, що офіційно зареєстровані безробітні, які протягом 30 днів не працевлаштовані, будуть залучатися до суспільно корисних робіт. Це може бути розбір завалів, будівництво захисних споруд, благоустрій, ремонтні чи сільськогосподарські роботи. Що саме потрібно робити в кожному конкретному регіоні – визначатиме місцева влада”, заявив Шмигаль.

Прем’єр-міністр наголосив, що праця буде оплачуватися — держава платитиме кожному залученому до суспільно корисних робіт заробітну плату розміром із мінімальну. Наразі вона становить 6500 гривень на місяць, а з 1 жовтня 2022 року має зрости до 6700 гривень.

“Ми фактично усуваємо можливість, коли люди могли отримувати кошти від держави та відмовлятися від запропонованої роботи. В умовах воєнного часу в держави немає для цього ресурсів. Усі мають або воювати і захищати Батьківщину, або працювати на перемогу і для фронту”, пояснив прем’єр.

Шмигаль уточнив, що це рішення стосуватиметься також українських біженців за кордоном.

“Статус та виплати по безробіттю відтепер втрачаються, якщо людина перебуває закордоном більше 30 днів під час воєнного стану”, сказав голова уряду.

Представник уряду у Верховні Раді Тарас Мельничук згодом уточнив, що відповідне рішення прийнято.

Зокрема, Кабмін вніс зміни до Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру.

“Передбачено першочергове залучення до громадських робіт зареєстрованих безробітних, яким не знайдено підходящу роботу, та працівників, які втратили частину заробітної плати”, написав Мельничук в Telegram.

Крім того, внесено зміни до Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, зокрема, в частині залучення військових адміністрацій до прийняття рішень про запровадження трудової повинності, залучення до суспільно корисних робіт внутрішньо переміщених осіб. Водночас, виключено з переліку осіб, які залучаються до суспільно корисних робіт, осіб, залучених до реалізації заходів національного спротиву.

Також затверджено орієнтовний перелік суспільно корисних робіт, що може виконуватись в умовах воєнного стану.

Як повідомлялося, з кінця травня оформити статус безробітного та щомісячну допомогу можна у застосунку та на порталі “Дія”.

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