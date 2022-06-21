Хто і як може отримати через “Дію” майже 10000 гривень

Через війну чимало українців опинилися в скрутному становищі. Стало відомо, хто і як може отримати майже 10000 гривень на карту за допомогою програми «Дія».

Внутрішньо переміщені, а також особи, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, можуть отримувати допомогу по безробіттю.

На період дії воєнного стану максимальний розмір допомоги по безробіттю становить 9750 гривень.

Про це NNS дізнався з повідомлення Технофан.

Відповідно до статті 23 Закону України Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття застрахованим особам розмір допомоги по безробіттю визначається у відсотках до їх середньої заробітної плати (доходу), визначеної відповідно до порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого КМУ, залежно від страхового стажу, але не менше ніж мінімальний розмір допомоги по безробіттю, встановлений правлінням Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України для цієї категорії осіб, а саме:

до 2 років – 50%;

від 2 до 6 років – 55%;

від 6 до 10 років – 60%;

понад 10 років – 70%.

Навіть якщо при розрахунках сума виходить більшою, то безробітний все одно отримає максимум 9750 гривень. При цьому упродовж строку перебування у статусі безробітного її розмір знижується:

перші 90 календарних днів сплачують 100%;

наступні 90 календарних днів – 80%;

після 180 календарних днів до закінчення терміну виплат – 70%.

Для отримання допомоги, перш за все, потрібно отримати статус безробітного. Це можна зробити офлайн у Центрі зайнятості, або онлайн за декілька хвилин за допомогою державного порталу «Дія». Просто завантажте бланки, заповніть їх, сфотографуйте та відправте в електронній формі в Державну службу зайнятості.

Алгоритм подачі заяви в «Дії»:

Заповніть та підпишіть заяву;

Вам також знадобиться картка «єПідтримки», якщо ви її досі не маєте то вам потрібно згенерувати її;

Подати до центру зайнятості заяву з проханням надати статус безробітного та призначення виплат.

Майте на увазі, якщо ви подати документи онлайн, то вам необхідно протягом 30 календарних днів після припинення або скасування воєнного стану особисто принести документи в Державну службу зайнятості, де ви зареєстровані.