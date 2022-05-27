“Берлін підводить Україну у військовому плані” – посол розкритикував Шольца

Посол України в Німеччині Андрій Мельник різко розкритикував виступ канцлера ФРН Олафа Шольца на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Він заявив, що Берлін підводить Київ у військовому плані, пише УНН з посиланням на Bild, передає NNS.

26 травня Шольц виступив на Всесвітньому економічному саміті в Давосі. Від нього очікували реакції на запит України збільшити підтримку, натомість канцлер заявив, що переконаний у тому, що “путін не виграє війну”, зокрема через “вражаючий спротив української армії та населення”.

Мельник зазначив, що українці сподівалися “почути в цій промові, які конкретні кроки зробить керівна коаліція Німеччини, щоб Україна виграла цю війну. Проте, як заявив посол, цей виступ не виправдав очікувань.

“На жаль, це був звіт, який не підлягає обговоренню, особливо щодо негайного постачання важкого озброєння з Німеччини для придушення масованого наступу росії на Донбасі. У військовому плані Україну просто підводить Берлін”, зазначив посол.

За словами Мельника, “мегаважлива” тема кандидатів на вступ до ЄС “не подала українцям жодних обнадійливих сигналів”.

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