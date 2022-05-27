Джонсон запропонував Зеленському новий союз замість ЄС – ЗМІ

Глава британського уряду Боріс Джонсон запропонував Зеленському створити новий європейський альянс, який має стати альтернативою ЄС, повідомляє італійське видання Corriere Della Sera, передає NNS, посилаючись на НВ.

Журналісти з’ясували, що до запропонованого прем’єром Великої Британії альянсу можуть увійти також Польща, Естонія, Латвія, Литва, а згодом, можливо, й Туреччина.

Як зазначається, членів альянсу об’єднає повага до суверенітету одне одного, ліберальні моделі економік, а також бажання більш ефективно протистояти російській загрозі та невдоволення недостатніми кроками країн Євросоюзу у цьому напрямі.

За даними італійського видання, яке посилається на власні джерела, свою ідею Джонсон вперше представив Зеленському під час свого візиту до Києва 9 квітня, проте той на пропозицію поки що не відповів.