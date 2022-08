Удар по російській авіабазі в Криму. Що показали супутникові знімки – фото до і після

Свіжі супутникові знімки російської авіабази в Криму показали значні пошкодження та кілька знищених російських військових літаків. Також з’явились фото російського аеродрому в інфрачервоному діапазоні.

9 серпня на аеродромі “Саки” біля Новофедорівки пролунало кілька вибухів. Україна не взяла на себе відповідальність, але знімки стали новим доказом того, що це могла бути цілеспрямована атака, пише ВВС, передає NNS.

На знімках, зроблених американською лабораторією Planet Labs, видно великі ділянки випаленої землі, що залишилася від пожеж.

Основні злітно-посадкові смуги бази виглядають неушкодженими, але принаймні вісім літаків, схоже, пошкоджені або зруйновані.

Більшість з них була припаркована просто неба – на відстані від прикриття ангарів.

Зображення до і після від Planet Labs, яка відстежує сотні супутникових каналів над Україною, є першим незалежним підтвердженням того, що база могла бути пошкоджена. Досі подробиць про масштаби наслідків вибухів було мало.

Крім того журналіст Вім Цвейненбург оприлюднив фото російського аеродрому біля Новофедорівки – в інфрачервоному діапазоні. Червоний кольором показана жива рослинність, а чорним – вигоріла після вибухів земля. Можна побачити, що “почорніла” майже вся територію авіабази, а також значна частина сусідніх будівель.

#PT and here a GIF to compare pre- and post-strike imagery of #Saki airbase pic.twitter.com/T4NECkbW8j

— Wim Zwijnenburg (@wammezz) August 10, 2022