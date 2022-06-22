В Україні під загрозою банкрутства наразі перебувають близько 20 банків. Це приблизно третина від загальної кількості банків в країні.

Про це NNS дізнався з повідомлення UBR.

В Асоціації українських банків (АУБ) вважають, що причиною можливого банкопада може стати рекордне підвищення облікової ставки НБУ із 10% до 25%.

Президент АУБ Андрій Дубас повідомив, що до підвищення ставки банки брали у НБУ рефінанс під 9% та вкладали ці гроші в ОВДП у середньому по 12%. Тепер повертати гроші Нацбанку доведеться по 27%, що завдасть по установах сильного удару.

Які банки опинилися під загрозою банкрутства

Асоційований експерт CASE Україна та колишній заступник директора департаменту фінансової стабільності НБУ Євген Дубогриз вважає, що в АУБ мають на увазі приватні банки, які мають найбільшу частку рефінансування НБУ у всьому фондуванні.

Можна вирахувати багато установ, які мають велику частку зобов’язань перед регулятором та оперативно підняли відсотки за депозитами станом на 1 травня. Виходить, що це ті банки, яким зараз дуже потрібні гроші для швидкого погашення запозичених кредитів рефінансу.

На думку експертів, це:

РВС Банк (RwS bank);

КІБ (ComInBank);

Авангард;

Банк Січ;

Індустріалбанк;

Кристалбанк;

Скай Банк;

Альянс;

МТБ Банк;

“Український капітал”;

Радабанк;

Кредитвест банк;

Глобус;

Моторбанк;

Укрбудінвестбанк;

АП Банк (Агропросперіс Банк);

Таскомбанк.

Зауважимо, що це не означає, що всі ці фінустанови або ж кілька з них стануть банкрутами, але свідчить про те, що після підняття облікової ставки в них почалися складнощі з доходами.

3 червня в Україні визнали неплатоспроможним Мегабанк, що викликало великі побоювання економістів і простих українців, які переживають за свої вклади в інших фінустановах.

Нагадуємо, на початку квітня ВРУ ухвалила закон про підвищення гарантованої суми за вкладами та повне відшкодування Фондом гарантування коштів вкладникам на період воєнного стану.

Тобто, на сьогоднішній день відшкодування вкладів населенню відбувається не в межах гарантованої суми – 200 тис. грн, а на всі 100%.

Дія цієї норми поширюється на банки, рішення про виведення з ринку яких буде прийнято після набуття чинності цим Законом.

Через три місяці після припинення або скасування дії військового стану гарантована сума за вкладами становитиме не менше ніж 600 000 грн.

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