Що робити, коли банкомат списав зарплату з картки, але не видав гроші

Що робити, коли банкомат “з’їв” кошти? Українець спробував зняти зарплатню, але через збій не отримав гроші, хоча вони були списані з рахунку.

Про це клієнт ПривтБанку написав на спеціалізованому сервісі відгуків Мінфін, посилаючись на “Обозреватель” передає NNS.

“Поговорив із надзвичайно ввічливим оператором, мені повідомили, що моя заявка на повернення коштів – №24779313. Далі починається черговий квест із ПриватБанком – чекаю день і отримую СМС: “необхідна інкасація, термін розгляду заявки – 14 днів”, написав українець.

Однак і після інкасації гроші не повернули (банкомат дав збій 1 червня), у банку повідомили про “уточнення даних”.

“Грошей поки що я не бачу. Банк для використання не рекомендую взагалі. Банк повинен страждати від технічних збоїв обладнання, а не клієнт. Оцінка моя банку – дно повне, їхня робота більше схожа на схему шахрайства”, поскаржився українець.

Що робити, якщо банкомат “з’їв” гроші?

У такій ситуації потрібно передусім звернутися в банк, який видав картку. Крім того, варто зателефонувати за номером, який вказано на самому банкоматі.

Представники “Привату” у відповідях на скарги підтвердили: чекати повернення доведеться незалежно від того, з картки якого банку зняли гроші. Правда, для тих, хто використовував картки не ПриватБанку, термін очікування може бути довшим.

“Необхідно звернутися в банк, що видав картку, для подачі заявки на повернення коштів. Адже тільки банк-емітент може ідентифікувати вас як власника картки і перевірити факт списання коштів… Ми надаємо всю необхідну інформацію для повернення коштів за такими заявками, коли до нас надходить запит, сформований відповідно до правил платіжної системи”, пояснили представники банку.

У деяких випадках для обробки заявки (від клієнта “Привату” або від іншого банку) потрібно провести інкасацію банкомата. Як пояснили в банку, так діють, щоб переконатися, що гроші точно не були видані на руки.

Як захиститися під час зняття готівки?

Загалом у банку заявляють, що жодної “епідемії” в банкоматах немає, і кожна помилка – результат збігу обставин. Утім, щоб мінімізувати ризики, українцям радять:

перед використанням оглянути банкомат – у вікні видачі готівки не має бути сторонніх елементів;

перераховувати видані гроші так, щоб це фіксувала камера – якщо АТМ видасть менше, ніж потрібно, це буде легко довести;

якщо банкомат не видав гроші, не відходити від нього і телефонувати в банк просто звідти;

якщо банк відмовився віддавати гроші, потрібно написати скаргу в поліцію і Національний банк України (НБУ).

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