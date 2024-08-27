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На фронті загинув артист Дніпровського національного театру Андрій Касьянов

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Журналіст
На фронті загинув артист Дніпровського національного театру Андрій Касьянов

На фронті загинув артист Дніпровського національного театру Андрій Касьянов. Йому було 27 років.

Про важку втрату повідомив Комітет гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України, передають «Новини України – НСН».

Загинув артист Дніпровського національного театру: фото

У боях із ворогом загинув артист драми Дніпровського національного театру ім. Т.Г. Шевченка Андрій Касьянов.

Колектив Дніпровського національного театру ім. Т.Г. Шевченка у глибокій скорботі. Велике горе об’єднало всіх нас — загинув у бою з ворогом артист драми нашого театру Андрій Касьянов, —

прокоментували у театрі

загинув артист Дніпровського національного театру

Колеги згадують актора як талановитого митця, майстра перевтілення, міцну духом і нескорену людину, яка віддала своє життя заради нашого мирного майбутнього у вільній та незалежній Україні.

Захиснику було 27 років.

Однією із його останніх театральних робіт стала роль грузинського художника Ніко Піросмані у виставі «Мільйон червоних троянд».

Допис про загибель актора прокоментувала режисерка Ірина Цілик:

Як же боляче. Світла пам’ять, в нього мало би бути ще все попереду…. – написала вона

Вона додала, що, за даними PEN Ukraine, в Україні загинуло щонайменше 100 митців, але, на її думку, ця цифра сильно занижена, оскільки загинули вже сотні діячів культури:

Лише зі сфери кіно це десятки митців, і так у кожній царині, – написала Цілик

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