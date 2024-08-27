На фронті загинув артист Дніпровського національного театру Андрій Касьянов. Йому було 27 років.

Про важку втрату повідомив Комітет гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України, передають «Новини України – НСН».

Загинув артист Дніпровського національного театру: фото

У боях із ворогом загинув артист драми Дніпровського національного театру ім. Т.Г. Шевченка Андрій Касьянов.

Колектив Дніпровського національного театру ім. Т.Г. Шевченка у глибокій скорботі. Велике горе об’єднало всіх нас — загинув у бою з ворогом артист драми нашого театру Андрій Касьянов, — прокоментували у театрі

Колеги згадують актора як талановитого митця, майстра перевтілення, міцну духом і нескорену людину, яка віддала своє життя заради нашого мирного майбутнього у вільній та незалежній Україні.

Захиснику було 27 років.

Однією із його останніх театральних робіт стала роль грузинського художника Ніко Піросмані у виставі «Мільйон червоних троянд».

Допис про загибель актора прокоментувала режисерка Ірина Цілик:

Як же боляче. Світла пам’ять, в нього мало би бути ще все попереду…. – написала вона

Вона додала, що, за даними PEN Ukraine, в Україні загинуло щонайменше 100 митців, але, на її думку, ця цифра сильно занижена, оскільки загинули вже сотні діячів культури:

Лише зі сфери кіно це десятки митців, і так у кожній царині, – написала Цілик

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