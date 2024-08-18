«Путін програв. Не подобається мені це мовчання путінське, ох, не подобається» – Андрій Волна

Лікар Андрій Волна, відомий тим, що переїхав з Москви до України після початку повномасштабного вторгнення і лікує бійців ЗСУ, висловився щодо Курської операції і стану Путіна.

Медик оприлюднив допис на своїй особистій сторінці у Фейсбуці, передають «Новини України – НСН».

Ми переклали текст з російської на українську і пропонуємо до вашої уваги.

От що пише Андрій Волна:

“Путін похмурий і не знає, що робити. Неймовірний успіх наступу.

Путін такого не очікував.

Путін не має гідного виходу з цієї ситуації.

Путін програв. Або майже програв.

То не я. Це багато політологів так кажуть. Не всі. Але багато хто.

Прекрасний сонячний ранок у Києві обіцяє такий же сонячний день та літню спеку.

Незважаючи на те, що Київ – це мегаполіс і життя вирує скрізь, якась літня знемога відчувається і в повітрі висить щільно дуже.

Але у Києві війна. Київ напружений. Ранкова російська ракетна атака була відбита. І майже без наслідків.

Без людських втрат, головне.

Не подобається мені це мовчання путінське, ох, не подобається.

Сподіваюся, політики бачать це.

І вживають заходів профілактичних.

Потім, потім – можливо пізно потім.

Не подобається мені, що в містах російських і далеко від України (поза зоною потенційної атаки з боку саме України) розгортаються бомбосховища.

Не викликає у мене сміху особливого заклинили двері ядерного захисного комплексу на м. Арбатська в Москві.

Адже хтось дав команду протестувати це.

Сподіваюся, що західні політики бачать це і не відчувають політологічної ейфорії.

Пацюка загнали в куток.

Я так це бачу та відчуваю”

Нижче відео інциденту, про який згадав у дописі Андрій Волна – спрацювання дверей ядерного захисного комплексу у московському метро.

Довідка: Андрій Волна – що про нього відомо

Андрій Волна – лікар, травматоолог-ортопед і водночас популярний блогер. Громадський діяч.

Закінчив Кемеровський державний медичний інститут у 1985 році. Працював у Кемерово та Москві.

Залишив Росію і приїхав в Україну, щоб лікувати українських військовослужбовців.

В одному з інтерв’ю Волна розповів, що його шлях до України почався в 2008 році, коли у складі міжнародної бригади травматологів-ортопедів він брав участь у курсах — читав лекції в Україні з сучасних способів лікування переломів.

У 2018 році разом з українськими колегами провів спеціальний курс з апаратів зовнішньої фіксації.

Це саме те, що дозволяє лікувати на першому етапі вогнепальні та мінно-вибухові поранення. І це дуже добре знадобиться для сьогоднішнього повсякденного використання, на превеликий жаль, – коментував медик

З початком війни у ​​2014 році Андрій Волна займався політичним активізмом, як він сам це називає. Виступав проти окупації Криму. Через це йому довелося змінити місце роботи. Але його запросили до іншої російської клініки керувати травматологією та ортопедією хребетної хірургії.

З початком великої агресії 24 лютого 22 року Андрій Волна вже не зміг далі перебувати в Росії, бо розпочалися політичні переслідування.

І разом із дружиною та трьома дітьми вони сіли в машину та поїхали до Естонії, попросивши там міжнародного захисту. Там прожили півроку.

Одночасно просив у консульстві України в Таллінні можливості приїхати до України та допомагати колегам боротися з російською агресією в операційній.

Сьогодні він лікар-волонтер у складі хірургічної бригади. Допомагає лікувати поранених українських військовослужбовців.

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