Розривало на шматки: відео перших годин після підриву Каховської ГЕС показали у мережі

Відео перших годин після підриву Каховської ГЕС показали у мережі. На запису видно, як будівлю буквально розриває на шматки зсередини натиском води. А окупанти, які і вчинили цей злочин, потішаються.

Відео, оприлюднене у мережі сьогодні, було зняте росіянами, які на момент підриву знаходилися всередині станції. Є інформація, що запис зробив окупант з 205 бригади загарбників, що, ймовірно, причетна до скоєння терористичного акту, передає НСН.

На кадрах можна побачити, як потік води, що вдарив по станції після підриву, буквально розриває її зсередини, відколюючи від будівлі величезні шматки.

На відео також можна почути, як окупанти потішаються над власним актом тероризму. Шоку чи занепокоєння у їх репліках точно не чується…

Відео перших годин після підриву Каховської ГЕС

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