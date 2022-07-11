Росіяни ганебно втекли під Мар’їнкою : війна в Україні 11 липня – ситуація на фронті і втрати противника

Повномасштабна війна в Україні триває вже сто тридцять восьму добу. Про ситуацію на фронті і втрати противника NNS повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.
- На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін у чисельному складі та характері діяльності не відзначається. Ворог обстріляв із ствольної артилерії район населеного пункту Карповичі Чернігівської області.
- На Слобожанському напрямку підрозділи противника продовжують зосереджувати зусилля на утриманні зайнятих рубежів на Харківському напрямку та недопущенні просування наших військ. Ворог вживає заходів для забезпечення підрозділів матеріально-технічними засобами.
Здійснював вогневий вплив із артилерії, реактивних систем залпового вогню та танків в районах міста Харкова та населених пунктів Базаліївка, Петрівка, Руські Тишки, Слатине, Прудянка, Рубіжне і Благодатне.
- На Слов’янському напрямку зі ствольної та реактивної артилерії обстріляно околиці Дібровного, Мазанівки, Богородичного, Адамівки та Курульки. Також ворог завдав авіаційного удару неподалік Богородичного. Ворожий штурм в напрямку Краснопілля українські воїни успішно відбили.
- На Донецькому напрямку присутні ознаки підготовки підрозділів противника до активізації бойових дій на Краматорському та Бахмутському напрямках.
- На Новопавлівському напрямку ворог веде штурмові дії для покращення тактичного положення. Вдовж лінії зіткнення окупанти здійснюють систематичний вогневий вплив по позиціях підрозділів Сил оборони з метою сковування їх дій. Активізувалася штурмова та армійська авіація.
- На Краматорському напрямку активних дій противник не проводив.
Обстрілював із ствольної артилерії райони населених пунктів Сіверськ, Закітне, Серебрянка, Григорівка, Білогорівка, Верхньокам’янське та Спірне.
- На Бахмутському напрямку здійснює обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії неподалік Берестового, Покровського, Соледара, Зайцевого, Вершини, Новолуганського, Кліщіївки та Нью-Йорка.
Завдав ракетно-авіаційних ударів поблизу Берестового, Спірного, Стряпівки та Вуглегірської ТЕС.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Авдіївка, Карлівка, Мар’їнка, Срібне, Новомихайлівка, Вугледар, Времівка, Білогір’я, Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів та Кам’янське. Окупанти завдали ракетно-авіаційного удару поблизу Оріхова та авіаційних ударів в районах Володимирівки, Павлівки та Новоандріївки.
Чергова ворожа спроба наступу у напрямку Мар’їнки повністю провалилась. Під вогнем наших воїнів окупанти ганебно побігли назад.
- На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує зусилля на недопущенні наступу підрозділів Сил оборони. Здійснив обстріли із ствольної артилерії в районах населених пунктів Осокорівка, Добрянка, Ольгине, Велика Костромка, Біла Криниця, Калинівка, Киселівка, Любомирівка, Кобзарці, Червона Долина, Широке, Киселівка, Партизанське, Котляреве, Посад-Покровське та Прибузьке.
В Акваторії Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника основні зусилля зосереджує на ураженні важливих об’єктів військової та цивільної інфраструктури крилатими ракетами, блокуванні дій сил і засобів Військово-Морських Сил та Державної прикордонної служби України.
У готовності до ракетних ударів противник утримує два носії крилатих ракет морського базування “Калібр”.
Українські воїни стійко тримають оборону та готові до будь-яких змін у оперативній обстановці. Триває ураження ворожих командних пунктів різного рівня та складів боєприпасів.
Втрати окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.07 орієнтовно склали:
- особового складу – близько/ about 37400 (+100) осіб ліквідовано
- танків ‒ 1645 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3828 (+5) од,
- артилерійських систем – 838 (+4) од,
- РСЗВ – 247 (+0) од,
- засоби ППО – 109 (+1) од,
- літаків – 217 (+0) од,
- гелікоптерів– 188 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676 (+0),
- крилаті ракети – 155 (+0),
- кораблі /катери – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2696 (+2) од,
- спеціальна техніка – 66 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському напрямку. Дані уточнюються.