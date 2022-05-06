Росія «анонсувала» нові удари по українським містам: список

У Міноборони рф “анонсували” нові удари по українським містам, перерахувавши список об’єктів, де, на думку окупантів, знаходиться військова техніка ЗСУ. Відповідна інформація з’явилася на порталі Міноборони росії, передає NNS.

Гіркий досвід рф підказує, що саме ці об’єкти можуть стати наступними жертвами російських обстрілів.

Так, на порталі рашисти перерахували об’єкти в містах України, де їм “ввижається” військова техніка на об’єктах цивільної інфраструктури.

Список міст, по яким можуть бути нанесені удари

Зокрема, окупанти вважають, що:

в Харкові на території міської клінічної лікарні № 8 нібито розміщені артилерійські установки і обладнаний склад боєприпасів;

у Слов’янську на території залізничної лікарні по вул. Малогородецька нібито розміщена важка військова техніка, а в будівлі “обладнаний” якийсь опорний пункт зі складом боєприпасів;

в Одесі у будівлі обласної клінічної лікарні по вул. Академіка Заболотного нібито обладнаний командний пункт ЗСУ, а на прилеглій території “розміщена” бронетехніка, артилерія і РСЗВ;

у Лисичанську на території дитячої лікарні нібито обладнаний опорний пункт “бойовиків націоналістичного батальйону”.

Дана інформація окупантів не відповідає дійсності. Але, швидше за все, саме ці об’єкти мирної інфраструктури в містах України можуть стати ціллю нових атак рашистів найближчим часом.

Коли закінчаться ракетні удари по Україні – прогноз Арестовича

Щоб оперативно отримувати новини України, підписуйтесь на наш Телеграм