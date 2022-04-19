Коли закінчаться ракетні удари по Україні – прогноз Арестовича

Радник очільника Офісу президента Олексій Арестович озвучив прогноз, коли закінчаться ракетні удари по Україні, передає NNS, посилаючись на Спільний телемарафон #UAразом, де Арестович озвучив свою думку.

Олексій Арестович вважає, що ракетні удари по Україні ворог здійснюватиме до останнього дня війни. При цьому, за іронією долі, використовуючи крилаті ракети повітряного базування, які зокрема Україна передала РФ за результатами Будапештського меморандуму.

Арестович додав, що з цього питання не має бути ілюзій. Небезпечних місць в Україні наразі немає.

“Це треба розуміти. Тому, якщо ви чуєте повітряну тривогу, не треба нехтувати, а йти до укриття, або принаймні виконувати правило двох стінок: одна стіна зовнішня, інша – внутрішня. Це має бути або коридор. або ванная кімната, якщо не встигаєте до бомбосховища. Тут не має бути ілюзій”, – сказав Арестович.

Щодо кількості та наявності ракетного запасу в РФ радник очільника Офісу президента не назвав точної кількості, але сказав, що ракет у ворога дуже багато.

“Вони б’ють ракетами повітряного базування, які зокрема Україна передала їм за результатами Будапештського меморандуму. У цьому велика іронія полягає. І таких ракет у них ще сотні. Зважаючи, що в ракетному залпі зазвичай у них 5-12 ракет, не більше, ми можемо порахувати. скільки ракет в них залишилось ще”, – додав він.

За словами Арестовича, частину ракетного арсеналу росіяни залишать для “страшної війни із НАТО”. Але щонайменше місяць окупанти ще будуть бити ракетами по містах України.

“Тут ми маємо позбавитися жодних ілюзій”, – додав Арестович.

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