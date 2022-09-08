Російський окупант розповів батьку про звірства в Україні. А потім йому подзвонили журналісти…

Черговий російський окупант розповів батьку по телефону про свої звірства в Україні. А потім йому подзвонили журналісти… Аудіо розмови виклали в мережі, передає NNS.

Російський танкіст Станіслав Шматов, знаходячись на території України, спілкуючись з батьком телефоном, розповідав, як воює «армія асвабадітєлєй». А саме: відрізає частини тіла полоненим та вбиває їх, мародерить тощо.

Розмова була перехоплена і оприлюднена. Згодом журналісти «Радіо Свобода» встановили особу «героя», який на той момент вже знаходився у росії, і зв’язалися з ним. Військовий злочинець Шматов спочатку спокійно спілкується з кореспондентом і частково підтверджує те, що говорив батьку. А потім вирішує спитати, з кім він спілкується. Після цього починаються суцільні мати і погрози.

Як це було, дивіться у відео:

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