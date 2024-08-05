Російські війська просунулися на трьох напрямках, ЗСУ відійшли – ISW і DeepState

Російські війська просунулися на трьох напрямках. ЗСУ змушені залишати позиції через ворожий наступ, який не припиняється з осені минулого року.

Про чергові втрати територій повідомляють ISW та DeepState, передають “Новини України – НСН“.

Російські війська просунулися на трьох напрямках

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), окупанти продовжують просуватися на сході від Покровська, на захід від Донецька та в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей.

4 серпня на півночі Харківської області відбувалися позиційні бойові дії, але лінія фронту не змінилася. Також тривали бої на північ від Харкова біля Глибокого, Липців та на північний схід від Харкова біля Вовчанська та Тихого.

Російські окупанти продовжували обмежені наступальні операції на лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна без успіху. Загарбники також намагалися атакувати Синьківку, Берестове, Кругляківку, Петропавлівку тощо, але ЗСУ зупинили їх.

Окупанти продовжують атакувати райони Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Виїмки, Спірного та Переїзного біля Сіверського напрямку. Російські джерела також поширюють інформацію про бойові дії в Жовтневому мікрорайоні, але ці дані не підтверджені.

Зокрема, російські блогери стверджують, що війська РФ просунулися біля Калинівки та захопили український опорний пункт поблизу Кліщіївки. Проте ці інформації не підтверджено.

Російські війська також просуваються на схід від Покровська, а особливо в районі Веселого. Окупанти також продовжують атакувати на захід від Донецька та в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей.

Українські війська відійшли з урочища Ступки Голубовські-2, що в Бахмутському районі Донецької області. Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState. Вони оновили мапу бойових дій сьогодні вночі.

Ворог просунувся в Північному, Залізному Желанному, Сергіївці, Іванівці, біля Лисичного та Желанного. Сили Оборони України відійшли з урочища Ступки Голубовські-2, – йдеться у повідомленні

Крім того, за даними ISW, російські окупанти атакували і просунулися поблизу Роботиного, Новоданилівки та Малої Токмачки на Запорізькому напрямку. Про атаки РФ на Херсонському напрямку немає інформації.

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